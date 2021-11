Rosja: Mistewicz w "Le Figaro": Francuzi muszą odzyskać dumę i poczucie bezpieczeństwa

"Francuzi muszą odzyskać dumę i poczucie bezpieczeństwa" - pisze w piątkowym wydaniu dziennika "Le Figaro" szef Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz. Zauważa, że we Francji, gdzie kiedyś rodziły sę idee europejskie, dziś "usypia jednostajność opinii".

"Jestem Polakiem zakochanym we Francji, tutaj studiowałem i nadal pracuję częściowo we Francji, częściowo w Polsce, wyjaśniając - czasem jednym, czasem drugim - specyfikę obu krajów" - pisze Mistewicz. "Próbuję zwłaszcza tłumaczyć Polakom, że powinniśmy postrzegać Francję jako najważniejszy kraj w Europie, naszego nieuchronnego sojusznika, ponieważ jesteśmy powiązani wspólną historią, choć nie tylko. To w Paryżu znajdują się siedziby Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju i UNESCO, to tutaj opracowywana jest polityka europejska, która potem realizowana jest w Brukseli. To we Francji są najlepsze idee, najtrafniejsza filozofia polityczna i racja bytu Europy" - zauważa szef Instytutu Nowych Mediów.

Dodaje następnie: "widzę, jak się uśmiechacie, ponieważ wiem, że ta Francja istnieje już tylko w mojej wyobraźni, w moich wspomnieniach. Od około 20 lat krok po kroku wyrzeka się ona swoich wielkich idei. Kiedyś we Francji, a zwłaszcza w Paryżu, rodziły się idee jeśli nie światowe, to przynajmniej europejskie. Dziś w sporach, dyskusjach, pytaniach z trudem można znaleźć ślady tej twórczej przeszłości, a usypia zwłaszcza jednostajność opinii na wszystkie tematy".

Mistewicz pisze o nieodpartym wrażeniu, że "lewicowa kula przeszyła francuską tkankę intelektualną powodując olbrzymie szkody". Jak dodaje, "najbardziej uwidacznia się podporządkowanie poprawności politycznej", od której "żaden temat nie jest wolny - ani Europa, ani tożsamość, ani miejsce Francji w świecie". Zauważa, że całe półki zajmują książki na temat fali populizmu i ataków prawicy na wartości postępowe, ale prace te napisane są "bez wyjątku według identycznego schematu" i opierają się na tych samych założeniach.

"Nie mam prawa mówić Francuzom, co jest dla nich dobre bądź złe. Zastanawiam się jednak, gdzie znikła francuska duma, dlaczego i w jaki sposób elity francuskie uznały, że odtąd wystarczy kopiować to, co myśli się na świecie zamiast czerpania z francuskiej tradycji intelektualnej?" - pyta polski publicysta. "Dlaczego, zamiast być miejscem intelektualnego wrzenia, Paryż stał się miejscem stagnacji, miastem, które już nie stawia intrygujących pytań, lecz zadowala się gotowymi odpowiedziami?" - uzupełnia.

"Francuzi muszą odzyskać dumę i poczucie bezpieczeństwa", a "Paryż powinien znów być stolicą młodej Europy, stolicą literatury, kina, muzyki i sztuki" - apeluje Mistewicz.

Sugeruje, że Francji brak dziś wielkich idei. W tym kontekście wspomina o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie, tłumacząc dlaczego jest to ważne z punktu widzenia ducha narodu. Zastanawia się nad podobnymi wielkimi planami i ideami jednoczącymi Francuzów i pyta, czy taką ideą nie powinna być odnowa tkanki miejskiej, jak i tkanki społecznej, podparyskiej dzielnicy Saint Denis z katedrą, w której spoczywają szczątki francuskich królów.

Tekst ukazał się w weekendowym wydaniu "Le Figaro" zajmując całą stronę w wydaniu papierowym i wywołał dyskusję wokół tez postawionych przez autora. "Czasami z zewnątrz widać wyraźniej problemy Francji", "zwraca uwagę na to, co nie zawsze chcemy dostrzec, przed czym się bronimy" - to jedne z komentarzy.

