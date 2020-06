Rosja: Mniejszy przyrost zakażeń, więcej nowych zgonów na Covid-19

6693 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w Rosji w ciągu minionej doby; we wtorek przyrost infekcji kolejny dzień nie przekracza siedmiu tysięcy. Zmarły 154 osoby, podczas gdy dzień wcześniej odnotowano 93 ofiary śmiertelne Covid-19.

Ogółem bilans zakażeń sięgnął 647 849, a liczba zgonów - 9320. Najnowsze dane podał we wtorek sztab ds. walki z pandemią.

W ciągu ostatniej doby szpitale opuściło 9220 osób i liczba osób wyleczonych od początku pandemii wzrosła do 412 650.

Przyrost zakażeń w Rosji wraca do poziomów z końca kwietnia. Dane ogłoszone we wtorek są najniższe od 29 kwietnia, gdy zdiagnozowano 5841 zakażeń.

W Moskwie, która nadal jest największym ogniskiem infekcji, wykryto od poniedziałku 745 nowych przypadków koronawirusa - w przybliżeniu tyle, ile wykrywano w stolicy na początku kwietnia. Nadal większość wykrywanych zakażeń w Moskwie stwierdza się wśród osób w wieku od 18 do 45 lat.

W stolicy zmarło od poniedziałku 35 pacjentów z Covid-19, zaś w Petersburgu - 31. Pod względem śmiertelności Petersburg, druga co do wielkości metropolia Rosji, wyprzedził obwód moskiewski, choć liczba zakażeń jest w mieście nad Newą dwukrotnie niższa (24,2 tys. wobec ponad 57 tysięcy).

Nie wykryto od poniedziałku ani jednego przypadku koronawirusa w Czukockim Okręgu Autonomicznym w azjatyckiej części Rosji.

Przy tym większość spośród ponad 80 regionów kraju jest na pierwszym etapie łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Moskwa i ponad 10 innych regionów znalazło się na drugim etapie. Na trzecim etapie jest jedynie Sachalin na Dalekim Wschodzie.

Tymczasem Rosjanie udadzą się w środę do urn, by oddać głos w sprawie proponowanych przez władze poprawek do rosyjskiej konstytucji. Od kilku dni w całym kraju trwa głosowanie przedterminowe.

Z Moskwy Anna Wróbel