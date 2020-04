Rosja: Moskwa przygotowuje aplikację na smarftony do kontroli kwarantanny

Władze Moskwy przygotowują aplikację na smarfony do kontrolowania osób, zakażonych koronawirusem i leczących się w domu - podał w środę dziennik "Kommiersant". Eksperci uważają, że rozwiązanie to - które nie jest jeszcze wdrożone - pozwoli gromadzić zbyt wiele danych.

O aplikacji, nazwanej "Monitoring socjalny", media poinformowały we wtorek, gdy przejściowo pojawiła się ona w Google Play, jednak potem stamtąd znikła. W niezależnym radiu Echo Moskwy przedstawiciel merostwa Moskwy Eduard Łysenko powiedział, że aplikacja zostanie uruchomiona 2 kwietnia.

Urzędnik wyjaśnił, że jeśli osoba zakażona koronawirusem postanowiła leczyć się w domu, to będzie musiała zainstalować aplikację na swoim smartfonie. Możliwe jest też inne rozwiązanie - merostwo dostarczy pacjentowi urządzenie z aplikacją, które po zakończeniu kwarantanny trzeba będzie zwrócić.

"Kommiersant", powołując się na analizę aplikacji zaprezentowaną na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram, podał, że po zainstalowaniu aplikacja faktycznie zyskuje dostęp do całej pamięci smartfonu i danych (m.in. do lokalizacji aparatu komórkowego i ustawień) oraz umożliwia przeglądanie wszelkich danych. Z analizy wynika, że informacje te byłyby przekazywane na serwery merostwa Moskwy bez ich szyfrowania. Pojawiła się także informacja - zdementowana przez merostwo - że do rozpoznawania twarzy aplikacja wykorzystuje serwis estoński, korzystający z serwerów znajdujących się w Niemczech.

Zgodnie z pierwszym opisem aplikacji "Monitoring socjalny", który ukazał się na Google Play, ma ona służyć do monitoringu, jak i umożliwiać wezwanie pilnej pomocy lekarskiej.

Jak zapowiadały służby prasowe merostwa, aplikacja automatycznie sprawdzałaby geolokalizację użytkownika, przy czym nie trasę jego przemieszczania się, a jedynie fakt opuszczenia miejsca samoizolacji. W celu upewnienia się, że użytkownik ma telefon przy sobie, aplikacja co pewien czas wysyłałaby prośby o dodatkowe potwierdzenie identyfikacji za pomocą fotografii. Jeśli użytkownik naruszy kwarantannę, aplikacja powiadomi o tym policję.

Ponadto, jak zapowiadał Łysenko, merostwo jest już gotowe do stosowania systemu kodów QR w celu kontrolowania samoizolacji mieszkańców Moskwy. System ten ma zacząć działać po opublikowaniu przez rząd niezbędnego rozporządzenia.

System - według mediów - polegał będzie na tym, że mieszkańcy będą musieli otrzymywać poprzez stronę internetową merostwa kod QR. Będzie on niezbędny do każdego wyjścia z domu, nawet po to, by wyrzucić śmieci.

Zgodnie z wersją opisaną przez "Kommiersanta", która nie jest ostateczna, mieszkańcy musieliby zarejestrować się na stronie internetowej władz Moskwy i poprzez utworzone konto każdorazowo wysyłać zgłoszenie o wyjściu z domu. Przy utworzeniu konta trzeba będzie podać faktyczne miejsce zamieszkania i wprowadzić swoją fotografię. Jeśli ktoś będzie chciał wyjechać na miasto samochodem, będzie musiał podać jego numer rejestracyjny.

Pracodawcy w tych instytucjach, które nadal działają, będą musieli zgłosić listę pracowników wraz z ich zdjęciami i danymi paszportowymi. Wówczas pracownicy otrzymają stały kod QR na dojazdy do pracy.

Po tym, gdy obywatel wyjdzie z domu - wyłącznie z kodem QR - kod ten będą mieli prawo sprawdzić policjanci patrolujący ulice. Jednocześnie za pomocą danych telefonów komórkowych i danych z kamer monitoringu będzie można sprawdzić, czy mieszkaniec opuścił rejon swojego zamieszkania. Również dane o transakcjach bankowych umożliwią sprawdzenie, czy ich posiadacz nie robił zakupów poza swoją dzielnicą.

Komentując dokument opisany przez "Kommiersanta" prawnik Aleksandr Bołomatow powiedział, że taki system kontroli byłby "absolutnie bezprecedensowy".

Bołomatow jest także zdania, że dekret mera Moskwy Siergieja Sobianina, który zalecił mieszkańcom pozostawanie w domach, jest faktycznie rekomendacją, ponieważ na poziomie prawa krajowego nie określono odpowiedzialności za nieprzestrzeganie dekretu mera.

Media i prawnicy zwracają uwagę, że w Rosji nie ogłoszono stanu wyjątkowego, który pozwala na ograniczenie praw obywatelskich i formalnie poza stanem wyjątkowym zakaz przemieszczania się nie jest możliwy. Moskwa nie została też ogłoszona obszarem, gdzie panuje sytuacja nadzwyczajna, bądź zagrożenie nią, co z kolei pozwalałoby na wstrzymywanie działalności organizacji.

Niezależna "Nowaja Gazieta" oceniła, powołując się na ekspertów, że system kontroli z kodami QR może powstać w ciągu kilku dni. Jeden z rozmówców gazety Artur Haczujan ocenia, że taki system będzie faktycznie "elektronicznym spisem ludności", pozwalającym władzom na zebranie danych, których nie była w stanie dotąd uzyskać - "kto i gdzie faktycznie mieszka" w wielomilionowej metropolii.

Z Moskwy Anna Wróbel