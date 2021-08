Rosja może wykorzystać przeciwko Ukrainie sytuację w Afganistanie

Rosja może wykorzystać obecną sytuację w Afganistanie i negatywnie wpłynąć na sytuację migracyjną na Ukrainie - ostrzegł w poniedziałek wiceszef MSZ w Kijowie Jewhen Jenin.

- Pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie może pociągnąć za sobą pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w ogóle w regionie Azji Centralnej - ocenił wiceminister.



Jak dodał, to z kolei będzie miało bezpośredni wpływ na sytuację migracyjną i bezpieczeństwa na Ukrainie.



- Nie zapominajmy o dawno ukształtowanych chwytach Rosji i Białorusi, które już niejednokrotnie demonstrowały zdolność pogarszania czy wpływania w negatywny sposób na sytuację bezpieczeństwa i migracyjną w krajach partnerskich, w tym w UE - powiedział polityk w telewizji Ukraina 24.



W jego ocenie nie można wykluczyć, że "do analogicznej sytuacji może dojść tym razem". Jak dodał, rosyjska strona może skorzystać z możliwości wpłynięcia w negatywny sposób na migracyjną sytuację na Ukrainie.



- Nie siedzimy z założonymi rękami. Wzmacniamy koordynację wewnątrz kraju, z naszymi międzynarodowymi partnerami, by minimalizować ryzyka i zagwarantować na odpowiednim poziomie bezpieczeństwo naszych obywateli - zapewnił.



Poinformował, że na Ukrainę chce wrócić z Afganistanu 74 ukraińskich obywateli i członków ich rodzin.