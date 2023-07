Rosja może zyskać na braku nowej umowy zbożowej

W środę dojdzie w Brukseli do spotkania na szczeblu ambasadorów państw członkowskich Rady NATO-Ukraina poświęconej sytuacji po nieprzedłużeniu przez Rosję umowy zbożowej.

Rosja szantażuje świat w sprawie podpisania nowej umowy zbożowej.

Ukraińskie elewatory i magazyny portowe są nadal pełne pszenicy i ziarna słonecznika z ubiegłorocznych zbiorów.

Spotkanie NATO-Ukraina nie zakończy impasu w sprawie odnowienia umowy zbożowej.

Czterostronna umowa zbożowa dotycząca swobody transportu drogą morską przez Morze Czarne statkami pszenicy, kukurydzy i ziaren słonecznika zawarta pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz gwarantami czyli ONZ (Organizacją Narodów Zjednoczonych) i Turcją wygasła 18 lipca tego roku.

Od tego momentu statki przypływające do ukraińskich portów są narażone na zbrojne ataki ze strony rosyjskiej marynarki wojennej. W ciągu ostatnich dni zaledwie kilku armatorów zgodziło się na załadunek zboża, jednak ceny frachtu wzrosły o ponad 100 procent.

To oznacza, że import przestaje być konkurencyjny. Na ten tydzień armatorzy anonsują, że do ukraińskich portów zawinie około 30 procent statków po zboże - w stosunku do okresu, gdy bezpieczeństwo żeglugi było gwarantowane zapisami umowy.

W magazynach na Ukrainie nadal pozostaje około 10 milionów ton ziarna z ubiegłorocznych zbiorów

Według informacji władz ukraińskich w magazynach portowych i spichlerzach nadal jest zgromadzonych około 10 milionów ton zboża z ubiegłorocznych zbiorów. A tymczasem, dosłownie za kilka dni, rozpoczynają się żniwa i obecnie nie ma gdzie składować nowych plonów.

Rosja, w trakcie negocjacji dotyczących umowy zbożowej, stawiała jasne warunki, które zostały przez Ukrainę, a zwłaszcza negocjatorów reprezentujących ONZ, zlekceważone. Rzecz dotyczy odblokowania możliwości przesyłania gazociągiem i eksportu acetylenu z zakładów chemicznych w Togliatti. Pozwala to na pozyskanie około 1,5 miliarda dolarów ze sprzedaży w skali roku.

Dodatkowo w grze jest włączenie do systemu rozliczania transakcji międzynarodowych SWIFT przynajmniej jednego rosyjskiego banku, a także swoboda handlu na rynkach międzynarodowych rosyjskimi nawozami sztucznymi i amoniakiem oraz zbożem.

Jak pokazały ostatnie dni władze ukraińskie okazały się bezradne na ataki rakietowe na infrastrukturę przygotowaną do eksportu zboża. Zniszczone zostały nabrzeża portowe, magazyny, dźwigi w portach w rejonie Odessy.

Wołodymyr Zełenski oczekuje pilnego zwołania Rady NATO-Ukraina

W obliczu bezradności wobec ataków wojsk rosyjskich i świadomości dotyczącej tego, że wysycha jedyne pewne źródło dewiz, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do NATO o pilne zwołanie obrady Rady NATO-Ukraina. Już wiadomo, że ambasadorowie państw członkowskich spotkają się w Brukseli w najbliższą środę, w celu omówienia obecnej sytuacji. Jednak efekt tych rozmów nie będzie miał żadnego wpływu na zmianę stanowiska strony rosyjskiej.

Można jednak odnieść wrażenie, że sprzeciw Kremla wobec przedłużenia umowy zbożowej postawił Władimira Putina w uprzywilejowanej sytuacji. To on teraz dyktuje warunki i rozdaje karty. Sugestie władz ukraińskich, aby statki państw NATO, w tym głównie Bułgarii, Rumunii, Turcji, ale także Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii eksportowały statki z ukraińskim zbożem, są kompletnie irracjonalne.

W opublikowanym dziś komunikacie administracja Kremla zapewnia, że - kraje afrykańskie, które do tej pory korzystały z zakupu tańszego zboża ukraińskiego - nie mają się czego obawiać. Wstępne szacunki plonów pokazują, że to będzie bardzo udany rok i rosyjskie zboże będzie po dobrych cenach dostarczane do klientów.

Oznacza to, że Rosja zamierza znacząco zwiększyć swój eksport i konkurować z Ukrainą. To nie wróży dobrze przyszłym negocjacjom na temat odnowienia umowy zbożowej. Jeśli do rozmów dojdzie, czego nie wyklucza strona turecka, która jest sygnatariuszem porozumienia, rosyjskie warunki mogą być bardzo trudne. Jednak wydaje się, że Ukraina jest obecnie w sytuacji bez wyjścia i na wiele postulatów będzie musiała się zgodzić.

NATO nie będzie konwojować statków płynących z ukraińskim zbożem

Gdyby doszło do nieprzewidzianego incydentu z udziałem morskich jednostek państw członkowskich NATO z rosyjską marynarką wojenną oznaczałoby to eskalację konfliktu. Na tę chwilę to Rosja rozdaje karty i jest w uprzywilejowanej sytuacji. Brak elastyczności w negocjacjach pokazał, że teraz Ukraina będzie musiała pójść na daleko idące ustępstwa, aby osiągnąć swoje cele związane ze swobodą eksportu zboża.