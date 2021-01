Rosja: MSW nie wyklucza, ze wobec kraju zostaną użyte "technologie wypróbowane na Białorusi"

Wiceszef MSW Rosji Aleksandr Gorowoj powiedział w czwartek, że biorąc pod uwagę "technologie wypróbowane na Białorusi", nie można wykluczyć, iż będą one użyte do prób destabilizacji sytuacji w Rosji. Ostrzegł, że za wezwania do protestów grozi pociągnięcie do odpowiedzialności.

"Analiza wydarzeń, w tym w krajach bliskiej zagranicy, pozwala prognozować pewne napięcie na płaszczyźnie społeczno-politycznej, w tym w stolicy naszego kraju" - powiedział Gorowoj na kolegium w komendzie policji w Moskwie.

Oświadczył, że są pewne zainteresowane strony - partie polityczne, "quasi-politycy" i siły zagraniczne, które "w trakcie swojej działalności próbują zdestabilizować sytuację" w bieżącym roku, gdy Rosję czekają wybory parlamentarne. "Na przykładzie technologii wypróbowanych na Białorusi i w Kirgistanie nie można wykluczyć możliwego analogicznego destabilizowania sytuacji w naszym kraju" - powiedział.

Wiceminister ostrzegł, że MSW Rosji ma "wszelkie podstawy prawne", by pociągnąć do odpowiedzialności administracyjnej osoby wzywające do udziału w demonstracjach, w tym przez internet.

Wcześniej w czwartek prokuratura generalna Rosji zażądała dostępu do stron internetowych, które publikują apele o udział w "niezgodnych z prawem akcjach 23 stycznia" br. Na ten dzień zapowiedzieli protesty zwolennicy opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W ostatnich dniach policja przychodzi do sztabów Nawalnego i do aktywistów opozycji antykremlowskiej ostrzegając ich, że planowane zgromadzenia będą niezgodne z prawem.

Zwolennicy Nawalnego wezwali do protestów w całej Rosji po tym, jak opozycjonista po powrocie z Niemiec został zatrzymany na lotnisku, a następnie aresztowany na 30 dni. Nawalnemu grozi 3,5 roku pozbawienia wolności.

Z Moskwy Anna Wróbel