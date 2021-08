Rosja: MSZ: będziemy współpracować z rządem tymczasowym w Afganistanie

Rosja jest gotowa współpracować z rządem tymczasowym w Afganistanie, ale na razie nie ma mowy o uznaniu talibów za legalne władze tego kraju - ośweiadczył w niedzielę Zamir Kabułow, specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. Afganistanu.

"Zawsze opowiadaliśmy się za rządem tymczasowym i oczywiście, że będziemy współpracować" - powiedział dyplomata agencji RIA Nowosti. Kabułow kieruje departamentem w MSZ Rosji obejmującym kraje Azji.

W rozmowie z RIA Kabułow wyraził wątpliwość, by prezydent Afganistanu Aszraf Ghani mógł wyjechać do Rosji. "To jest wątpliwe, nie ma on w tym celu wizy rosyjskiej. Amerykanie zajmują się ewakuacją swojej misji dyplomatycznej, mógł on uciec jednym z tych samolotów" - oznajmił.

Wcześniej agencja TASS przekazała wypowiedź niewymienionego z nazwiska przedstawiciela ambasady Rosji w Kabulu, który także zadeklarował, że Rosja gotowa jest współpracować z rządem tymczasowym.

Przedstawiciel talibów, którzy w niedzielę otoczyli stolicę Afganistanu, poinformował, że sprawdzają oni, czy Ghani "opuścił Kabul, czy nie". Przedstawiciel MSW Afganistanu podał wcześniej, że prezydent opuścił Kabul i udał się do Tadżykistanu.

Poproszone o skomentowanie tych doniesień, biuro prezydenta poinformowało, że "z powodów bezpieczeństwa nie może nic powiedzieć o miejscu pobytu Ghaniego".

Z Moskwy Anna Wróbel