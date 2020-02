Rosja: MSZ: na rozmowach z Turcją o Idlibie potwierdzono wcześniejsze ustalenia

Na dwudniowych rozmowach rosyjsko-tureckich na temat sytuacji w syryjskiej prowincji Idlib strony uznały, że należy przestrzegać wcześniejszych ustaleń w sprawie działań na rzecz zmniejszenia napięć - podało we wtorek w komunikacie po spotkaniu MSZ w Moskwie.

"Obie strony zapewniły o swym zaangażowaniu na rzecz dotychczasowych porozumień, przewidujących działania na rzecz zmniejszenia napięć i poprawy sytuacji humanitarnej podczas kontynuacji walki z terroryzmem" - głosi oświadczenie MSZ Rosji. Wynika z niego, że przedstawiciele Rosji i Turcji zgodzili się, iż "długoterminowe bezpieczeństwo i stabilność w Idlibie i innych rejonach Syrii" możliwe są do osiągnięcia tylko w oparciu o zasady suwerenności, niezależności, jedności i integralności terytorialnej tego kraju.

MSZ Rosji podało także, że obie strony podkreśliły wagę kontynuowania procesu uregulowania politycznego w Syrii.

Komunikat wydany przez rosyjski resort dotyczy dwóch rund rozmów, które odbyły się od 7 lutego do 18 lutego, na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych Rosji i Turcji. Druga runda rozpoczęła się w poniedziałek. Ten dzień - według prasy rosyjskiej - nie przyniósł rezultatów; zapowiedziano kontynuowanie rozmów we wtorek. Strona rosyjska nie podała, prócz komunikatu MSZ, informacji na temat rezultatów rozmów. Reuters podał, że i we wtorek nie doszło do porozumienia.

Tymczasem w Ankarze rzecznik rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Omer Celik powiedział dziennikarzom, że strona turecka przekazała w Moskwie, iż syryjskie siły rządowe muszą wycofać się poza linię tureckich posterunków obserwacyjnych w Idlibie, aby powstrzymać "katastrofę humanitarną".

Ibrahim Kalin, rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, poinformował we wtorek, że Turcja rozmieści więcej żołnierzy w prowincji Idlib i odpowie tam na ataki syryjskich sił rządowych, nawet kontynuując dyskusję z Moskwą o sytuacji w regionie.

"Będziemy kontynuować rozmieszczenie i umacnianie żołnierzy na tym obszarze, aby zapewnić bezpieczeństwo regionu (Idlibu - PAP) i tamtejszych cywilów" - powiedział Kalin dziennikarzom w Ankarze.

Prowincja Idlib jest ostatnim w Syrii bastionem rebeliantów walczących z reżimem prezydenta Baszara el-Asada. Część ugrupowań rebelianckich jest wspierana przez Turcję, natomiast Rosja udziela poparcia siłom Asada. W wyniku ofensywy syryjskich sił rządowych wspieranych przez Rosję w ostatnich tygodniach Turcja straciła kilkunastu swych żołnierzy, co spowodowało napięcia między Ankarą i Moskwą. Władze w Moskwie zapewniają jednak, że respektują wcześniejsze ustalenia z Turcją, a syryjskie siły rządowe atakują w Idlibie atakujące je "grupy terrorystyczne".

Z Moskwy Anna Wróbel