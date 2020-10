Rosja: MSZ: nasz udział w konsultacjach w sprawie katastrofy MH-17 „pozbawiony sensu”

Dalszy udział Rosji w trójstronnych konsultacjach z Holandią i Australią w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga 777 nad Donbasem w 2014 r. jest pozbawiony sensu – oświadczyło w czwartek rosyjskie MSZ. Haga wyraziła „ubolewanie”.

"Nieprzyjazne działania Holandii pozbawiają sensu kontynuowanie trójstronnych konsultacji i nasz udział w nich. Odpowiedzialność za ich zerwanie tym samym w pełni spoczywa na oficjalnej Hadze" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na stronie rosyjskiego MSZ.

Chodzi o złożenie przez Hagę w lipcu br. skargi na Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu, co Moskwa uznała za "kolejny cios" w relacje dwustronne oraz dążenie do obarczenia Rosji odpowiedzialnością za ten wypadek.

"Holandia od pierwszego dnia trzymała się jednej wersji wydarzeń i forsowała ją w ramach śledztwa Urzędu ds. Bezpieczeństwa, a także postępowania karnego, które jest prowadzone przez Połączony Zespół Śledczy (Holandii, Australii, Belgii, Malezji i Ukrainy). Jest oczywiste, że oba te śledztwa były stronnicze, powierzchowne i upolitycznione" - napisano w komunikacie.

Rosja, tymczasem, jak stwierdzono, "dążyła do przeprowadzenia pełnego, dokładnego i niezależnego śledztwa, zgodnie z zapisami rezolucji RB ONZ nr 2166". "Rosja była otwarta na kontakty ze śledczymi, proponowała wszechstronną współpracę" - utrzymuje rosyjski resort spraw zagranicznych.

"Australia i Holandia nie dążyły do ustalenia, co rzeczywiście wydarzyło się latem 2014 r., a były zorientowane wyłącznie na to, by uzyskać od Rosji przyznanie się do winy i odszkodowania dla krewnych ofiar" - oceniło MSZ działania w ramach powołanego w 2018 trójstronnego formatu konsultacji.

"Uważamy, że ignorując wszelkie dowody i naszą gotowość do dialogu, Holandia kieruje się wyłącznie koniunkturalnym politycznym interesem, bezwstydnie zasłaniając się koniecznością obrony praw bliskich ofiar" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie Rosja zapowiedziała gotowość do współpracy z kompetentnymi instytucjami holenderskimi, m.in. w ramach badania kwestii "niezamknięcia przez Ukrainę swojej przestrzeni powietrznej dla samolotów cywilnych".

Na komunikat Moskwy zareagował już holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok, który wyraził "głębokie ubolewanie" w związku z decyzją Rosji o wstrzymaniu konsultacji. Jak powiedział, Rosja poinformowała Holandię o tym kroku "w trybie jednostronnym".

Lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur 17 lipca 2014 roku malezyjski Boeing 777 z 298 osobami na pokładzie został zestrzelony przez system rakietowy Buk z rejonu wschodniej Ukrainy kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Według śledczych wyrzutnia rakietowa pochodziła z rosyjskiej jednostki wojskowej w Kursku. Większość pasażerów malezyjskiego boeinga stanowili Holendrzy.