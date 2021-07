Rosyjski MSZ: Nord Stream 2 wkrótce zacznie działać

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała w czwartek, że gazociąg Nord Stream 2 "wkrótce zacznie działać", mimo prób - jak oceniła - upolitycznienia tego projektu. Oznajmiła, że Nord Stream 2 wzmocni bezpieczeństwo energetyczne całej Europy.

"Mimo prób upolitycznienia projektu, korzystnego dla Europejczyków, i udaremnienia go dla własnych interesów geopolitycznych - czym Waszyngton nadal się aktywnie zajmuje - Nord Stream 2 wkrótce zacznie działać. Bez względu na to, jakie dziwne decyzje podejmowane są pod presją USA, jak było to na niedawnych rozmowach amerykańsko-rosyjskich, nie są one w stanie zmienić obiektywnych realiów" - powiedziała Zacharowa. Realia te polegają na tym - jak dodała - że "budowa tego dużego projektu wychodzi na ostatnią prostą".

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ oceniła także, że Nord Stream 2 będzie dobrze funkcjonować i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne całej Europy.

Władze USA i RFN ogłosiły w środę we wspólnym oświadczeniu porozumienie w sprawie zakończenia sporu na temat gazociągu Nord Stream 2. W ramach umowy Niemcy mają zainwestować w ukraiński sektor energetyczny, zobowiązać się do sankcji w razie wrogich działań Rosji i wesprzeć Inicjatywę Trójmorza.

Choć w tekście brak jest o tym wzmianek, przedstawiciele Departamentu Stanu USA zapowiedzieli, że porozumienie oznacza wycofanie się z prób wstrzymania projektu za pomocą sankcji. Celem tej niewiążącej prawnie umowy jest według Waszyngtonu ograniczenie negatywnych skutków Nord Stream 2 dla Ukrainy i krajów regionu, w tym Polski.