Rosja: MSZ: obrzucenie konsulatu we Lwowie koktajlem Mołotowa to "akt terroru"

Obrzucenie rosyjskiego konsulatu we Lwowie koktajlem Mołotowa to "akt terroru" - ogłosiło w piątek rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Do MSZ Rosji wezwano też przedstawicieli dyplomacji Ukrainy - poinformowała agencja Reutera.

Według ukraińskiej policji, w nocy z czwartku na piątek nieznany sprawca rzucił koktajl Mołotowa w ogrodzenie konsulatu generalnego Rosji we Lwowie.

W rezultacie zdarzenia nikt nie ucierpiał, nie uszkodzono też przedstawicielstwa dyplomatycznego - przekazano.

Ukraińska policja wszczęła w tej sprawie śledztwo z artykułu dotyczącego chuligaństwa.

Rosyjska dyplomacja złożyła formalny protest dotyczący zdarzenia i domaga się przeprosin ze strony władz Ukrainy - pisze Reuters.