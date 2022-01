Rosja: MSZ: Oświadczenie Jensa Stoltenberga nie wnosi nic nowego

Oświadczenia sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga po spotkaniu szefów dyplomacji państw Sojuszu nie wnosi nic nowego i w żaden sposób nie wpłynie na decyzję Rosji o negocjowaniu gwarancji bezpieczeństwa - powiedział w niedzielę wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko.

Gruszko będzie przewodniczył rosyjskiej delegacji, która 12 stycznia weźmie udział w Brukseli w posiedzeniu Rady NATO - Rosja.

"To nic nowego. To slogany wędrujące od jednego oświadczenia do drugiego" - powiedział Gruszko agencji Interfax, komentując w ten sposób słowa Stoltenberga po piątkowym spotkaniu szefów dyplomacji państw Sojuszu, iż Rosja umacnia swe pozycje militarne wokół Ukrainy i że rozmowy z Moskwą mogą skończyć się fiaskiem, co powoduje, że ryzyko nowego konfliktu jest realne.

"To my będziemy tam rozmawiać bezpośrednio z państwami członkowskimi" - zapowiedział Gruszko.

Stoltenberg w piątek określił jako pozytywny sygnał gotowości Rosji do zajęcia miejsca przy stole negocjacyjnym. "Kiedy napięcia są wysokie, dialog staje się jeszcze ważniejszy" - mówił sekretarz generalny NATO.

Jednocześnie zwrócił uwagę na "nieuzasadnione budowanie potęgi militarnej Rosji na Ukrainie i wokół niej". "Pomimo apeli społeczności międzynarodowej, przez wiele tygodni Rosja nie podejmowała kroków w celu deeskalacji" - mówił Stoltenberg.

Dodał, że Sojusz jest gotowy na rozmowy z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń konwencjonalnych i nuklearnych, ale musi to być postępowanie obustronne.

Przed środowym spotkaniem NATO-Rosja, w poniedziałek w Genewie rozpoczną się dwustronne rozmowy w ramach Dialogu o stabilności strategicznej USA-Rosja. Amerykańskiej delegacji w Genewie - podobnie jak wcześniejszym sesjom rozmów z Rosją na ten temat - będzie przewodzić zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman.