Rosja: MSZ przeciwko uruchamianiu mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach umowy z Iranem

Rosja nie widzi podstaw, by uruchamiać mechanizm rozstrzygania sporów w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem - oświadczyło we wtorek MSZ w Moskwie, cytowane przez agencję TASS.

Ministerstwo wyraziło "głębokie rozczarowanie i poważne zaniepokojenie" decyzją władz Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, które uruchomiły we wtorek mechanizm rozstrzygania sporów. Resort ocenił, że może to uniemożliwić powrót do implementacji porozumienia.

"Nie widzimy dla takiego kroku (uruchomienia mechanizmu) żadnych podstaw. Nie wykluczamy, że nieprzemyślane działania +eurotrójki+ doprowadzą do kolejnej eskalacji wokół JCPOA (porozumienia nuklearnego - PAP) i sprawią, że niemożliwy będzie powrót do realizacji umowy nuklearnej w uzgodnionych początkowo ramach, do czego +eurotrójka+ rzekomo dąży" - podkreślono.

Uruchomiony mechanizm rozstrzygania sporów w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem może doprowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj za łamanie postanowień umowy. Proces będzie nadzorował szef dyplomacji UE.

To oficjalne uznanie przez stronę unijną, że Iran nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących m.in. ograniczenia wzbogacania uranu. Politycy z Paryża, Berlina i Londynu podkreślają, że nie mieli wyboru z powodu zachowania władz w Teheranie.

Iran ogłosił w tym miesiącu, że nie będzie już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z porozumienia w maju 2018 roku, ale UE stara się robić wszystko, by doprowadzić do jego utrzymania.