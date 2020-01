Rosja: MSZ: śledzimy reakcję krajów arabskich na plan Trumpa

Rosja uważnie śledzi reakcję państw arabskich na zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan dla Bliskiego Wschodu i gotowa jest do współpracy z Izraelem i Palestyńczykami w celu uregulowania konfliktu - powiedziała rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa.

Na cotygodniowym briefingu rzeczniczka zapewniła w czwartek, że Moskwa ma zamiar ściśle współpracować z Izraelem, Palestyńczykami i innymi stronami, wśród których wymieniła państwa Bliskiego Wschodu, uczestników kwartetu bliskowschodniego i pośredników międzynarodowych. Decydująca jest opinia samych Palestyńczyków i Izraela - zaznaczyła Zacharowa.

Zastrzegła, że Rosja "uważnie śledzi reakcję stolic arabskich na inicjatywę amerykańską". Zauważyła, że na razie większość opinii jest negatywna bądź sceptyczna.

Wcześniej w czwartek w Moskwie o planie Trumpa rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział po spotkaniu, że Rosja nadal analizuje amerykańską propozycję.

Prezydent Trump w ogłoszonym we wtorek planie pokojowym dla Bliskiego Wschodu wzywa do utworzenia dwóch oddzielnych państw - Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicą miałoby być miasteczko Abu Dis leżące 1,6 km od Jerozolimy Wschodniej. Terytoria palestyńskie według planu mają zostać pomniejszone o co najmniej 30 proc. (w tym o anektowaną przez Izrael Dolinę Jordanu). Izrael uzyskałby pełną suwerenność nad żydowskimi osiedlami na Zachodnim Brzegu Jordanu. Projekt zakłada też zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych obecnie przez Izrael, a także całkowitą demilitaryzację Palestyńczyków.

Z Moskwy Anna Wróbel