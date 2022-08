Rosja: MSZ wprowadził sankcje wobec 39 obywateli W.Brytanii

Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji wprowadziło sankcje wobec 39 obywateli Wielkiej Brytanii, którym zakazano wjazdu na terytorium rosyjskie - poinformowała w poniedziałek agencja Ukrinform, powołując się na rosyjski resort.

Na rosyjskiej liście sankcyjnej znaleźli się politycy, biznesmeni i dziennikarze, którzy, jak twierdzi MSZ Rosji, "przyczyniają się do wrogiego kursu Londynu, którego celem jest demonizowanie naszego kraju i jego międzynarodowa izolacja".

Na czele listy stoi były premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Oprócz niego są tam lider Partii Pracy Keir Strammer, członek Izby Lordów George Robertson, sekretarze gabinetu ministrów Szkocji Angus Robertson i Fiona Hyslop, szef Brytyjsko-Ukraińskiej Izby Handlowej Bate Toms, a także 12 dziennikarzy z "The Times", "The Guardian", "The Telegraph", "The Economist", "The Sun", BBC oraz kanałów telewizyjnych ITV i Sky News.

Wcześniej Rosja wprowadziła podobne sankcje wobec 39 obywateli Australii i 32 obywateli Nowej Zelandii. 16 kwietnia władze rosyjskie zakazały premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi i 13 innym brytyjskim politykom wjazdu do Rosji.