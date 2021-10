Rosja: MSZ wydala dyplomatę Macedonii Płn. w odpowiedzi na analogiczny krok Skopje

Rosja uznała jednego z dyplomatów Macedonii Północnej za persona non grata - przekazało w poniedziałek MSZ w Moskwie. To ostatnia odsłona działań dyplomacji obu państw, które doprowadziły już do wydalenia kilku innych dyplomatów.

"Ten środek jest odpowiedzią na podjętą w sierpniu przez stronę północnomacedońską niesprawiedliwą decyzję uznającą za osobę niepożądaną rosyjskiego dyplomatę z ambasady w Skopje" - napisano w oświadczeniu ministerstwa.

Według lokalnych mediów, uznany przez Macedonię Płn. w sierpniu za osobę niepożądaną rosyjski dyplomata był zastępcą attache wojskowego, którego działalność była "niewłaściwa" - pisze portal Balkan Insight. Dodaje, że strona północnomacedońska nie podała nazwiska wydalonego dyplomaty i oficjalnej przyczyny tego kroku.

W maju wydalono z Macedonii Płn. innego rosyjskiego dyplomatę, który - według MSZ w Skopje - "nie stosował się do oczekiwanych standardów dyplomatycznych". W odpowiedzi w czerwcu z Moskwy wydalono jednego dyplomatę północnomacedońskiego.

Działania MSZ Macedonii Płn. wobec rosyjskich dyplomatów w maju zbiegły się w czasie z podobnymi posunięciami kilku innych europejskich krajów, w tym Bułgarii, Rumunii, Czech i Polski, które również nakazały opuszczenie swojego terytorium niektórym rosyjskim dyplomatom - przypomina Balkan Insight. Portal dodaje, że przyczyną tych działań była domniemana działalność szpiegowska rosyjskich dyplomatów, a kroki te zawsze spotykały się z symetryczną odpowiedzią MSZ w Moskwie.