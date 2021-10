Rosja: Na Uralu zmarło 17 osób po spożyciu podrobionego alkoholu

Do 17 wzrosła liczba zmarłych po spożyciu podrobionego alkoholu w rosyjskim obwodzie orenburskim - regionie leżącym na Uralu. Jak podał w piątek Komitet Śledczy, zatrzymano trzy osoby podejrzane o handel podrobionym trunkiem.

Wcześniej policja odkryła magazyn podrobionego alkoholu i miejsce, gdzie był on produkowany i rozlewany do butelek.

O pierwszych zgonach z powodu zatrucia etanolem poinformowano w czwartek. Zmarło wówczas dziewięć osób, które trafiły do szpitali z objawami zatrucia. Były to osoby w wieku od 36 do 76 lat.

W 2016 roku w Irkucku na Syberii zmarło 78 osób, które piły środek kosmetyczny zawierający metanol. W reakcji na te wydarzenia w Rosji zaostrzono odpowiedzialność karną za naruszenia podczas produkcji i sprzedaży środków zawierających spirytus.