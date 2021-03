Rosja: Naukowcy na Syberii utajnili raport o zanieczyszczeniu powietrza w regionie

Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk na Syberii zadecydował o utajnieniu raportu o zanieczyszczeniu powietrza w miastach regionu - podał w poniedziałek portal Tajga.info. Przeciwnicy upublicznienia raportu uznali, że mógłby zostać uznany za "bombę przed wyborami".

Chodzi o raport oparty na ogólnodostępnych danych. 25 marca br. debatował nad nim w Nowosybirsku tamtejszy oddział Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN). Raport był najpierw dostępny na serwisie YouTube, ale potem został stamtąd wycofany.

Jak relacjonuje Tajga.info, raport przedstawił jego autor Igor Ptaszkin, który mówił m.in., że spośród 20 miast Rosji o wysokim i bardzo wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza 78 proc. to miasta Sybirskiego Okręgu Federalnego. W 23 miastach tego regionu indeks zanieczyszczenia powietrza oceniany jest jako wysoki. W Tajmyrskim Okręgu Autonomicznym, który jest częścią Kraju Krasnojarskiego, niemal cała ludność mieszka w warunkach zanieczyszczenia powietrza.

Benzopiren - trujący związek chemiczny wchodzący w skład smogu - jest głównym składnikiem zanieczyszczonego powietrza w 14 miastach Syberii - relacjonował Ptaszkin. W Abakanie stężenie benzopirenu w powietrzu przekracza dopuszczalne normy 88 razy, a w mieście Kyzył w republice Tuwy - 116 razy.

Z kolei pod względem zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na pierwszym miejscu jest Norylsk, a za nim Nowokuznieck i Krasnojarsk. Jeśli chodzi o stan wód, to 82 wód powierzchniowych w obwodzie nowosybirskim ocenianych jest jako zanieczyszczone.

Autor powoływał się na dane państwowego urzędu meterologicznego Rosgidromet. Po prezentacji uczestnicy posiedzenia uznali, że nie będą publikować raportu. Przewodniczący sybirskiego oddziału RAN Walentin Parmon apelował, by nie zachowywać się w sposób alarmistyczny i przekonywał, że Rosgidromet "nie ma wystarczająco dokładnych narzędzi i wyniki mogą być nieprawidłowe".

"Wyobraźcie sobie, że opublikujemy te wykłady ze skoncentrowanymi danymi - jak bombę przed wyborami! Co będzie? Rezultaty trudno przewidzieć. Nie mamy do tego prawa" - przekonywał inny uczestnik dyskusji, Aleksiej Kontorowicz. We wrześniu br. w Rosji odbędą się wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej.

Portal Tajga.info zaznaczył, że niejednokrotnie w ostatnich latach publikowane były analogiczne raporty Rosgidrometu i ministerstwa środowiska Rosji.

Z Moskwy Anna Wróbel