Rosja: Nawalny nadal będzie uznawany za "więźnia skłonnego do ucieczki"

Sąd w obwodzie włodzimierskim w Rosji odrzucił w środę skargę opozycjonisty Aleksieja Nawalnego przeciw władzom więziennym, które uznały go za więźnia skłonnego do ucieczki. Opozycjonista nadal będzie miał taki status, skutkujący dodatkowymi restrykcjami.

O decyzji poinformowały służby prasowe sądu rejonowego w miejscowości Pietuszki w obwodzie włodzimierskim.

Nawalny przekonywał, że z powodu uznania go za skłonnego do ucieczki co noc był wielokrotnie budzony przez strażnika więziennego, który co godzina sprawdzał jego obecność i składał na głos meldunek, wyrywając go ze snu.

Przedstawiciel kolonii karnej w Pokrowie, gdzie skierowano Nawalnego w celu odbywania wyroku pozbawienia wolności, mówił zaś w sądzie, że nikt z innych więźniów nie skarżył się na zakłócanie mu snu.

Nawalny uznany został za więźnia "skłonnego do ucieczki" już w areszcie Matrosskaja Tiszyna w Moskwie, gdzie trafił w styczniu br., kiedy po przylocie z Niemiec został zatrzymany na lotnisku w Moskwie. Administracja kolonii karnej w Pokrowie automatycznie przedłużyła zaliczenie go do tej kategorii.

Eksperci zajmujący się systemem więziennictwa w Rosji uważają, że nadawanie więźniom takiego statusu jest sposobem wywierania na nich presji przez administrację więzienną.

Z Moskwy Anna Wróbel