Rosja: Nawalny zaapelował o udział w pochodzie pamięci Niemcowa

Jeden z liderów opozycji antykremlowskiej w Rosji Aleksiej Nawalny zaapelował we wtorek na swoim Twitterze o udział w pochodzie upamiętniającym Borysa Niemcowa. Pochód ten odbędzie się za zgodą władz stolicy 29 lutego.

Nawalny, który jest jednym z organizatorów, oświadczył, że "na Kremlu będą patrzeć, ilu ludzi przyjdzie" na demonstrację. "Od tego zależy, na ile bezczelnie przeprowadzą operację utrzymania Putina u władzy. Od tego zależy też los więźniów politycznych" - napisał opozycjonista.

Na pochodzie opozycja zamierza nie tylko upamiętnić zamordowanego w 2015 roku Niemcowa, ale też protestować przeciwko zmienianiu konstytucji Rosji. Z propozycjami poprawek do konstytucji dotyczących m.in. podziału kompetencji we władzach, wystąpił w styczniu prezydent Władimir Putin.

Inny opozycyjny polityk Ilja Jaszyn, dawny współpracownik Niemcowa, oświadczył w internecie, że na demonstrację w sobotę trzeba przyjść "dlatego, że zleceniodawcy zabójstwa Niemcowa do tej pory są na wolności". Jaszyn oznajmił, że "Putin dopasowuje do siebie konstytucję, aby pozostać na zawsze u władzy".

Wśród organizatorów marszu w Moskwie są również działające oficjalnie opozycyjne partie polityczne: Jabłoko i Partia Wolności Narodowej (Parnas) oraz niezarejestrowana Partia Libertariańska.

W Petersburgu władze miasta po raz kolejny odrzuciły we wtorek wniosek działaczy opozycyjnych o zgodę na przeprowadzenie analogicznego pochodu. Pierwszych osiem zaproponowanych przez organizatorów tras merostwo odrzuciło twierdząc, że na każdej z tych tras trwają prace remontowe.

W najnowszej odpowiedzi administracja oświadczyła, że deklarowane cele pochodu: "potępienie represji politycznych", "naruszeń praw i swobód człowieka" i "żądanie rotacji władzy w RF" są "niejasne", a ich interpetacja jest "niejednoznaczna".

Niejasność - według petersburskich urzędników - dotyczy także skrótu "FR" (od "Federacja Rosyjska"); wskazali oni, że "w obecnym ustawodawstwie i konstytucji nie ma takiego skrótu".

Również w innych miastach Rosji organizatorzy akcji upamiętniających Niemcowa zetknęli się z problemami. W Czeboksarach, głównym mieście Republiki Czuwaszji nad środkową Wołgą, władze lokalne powołały się na przyjęty w 2012 roku zakaz organizowania zgromadzeń publicznych obok budynków administracji, centrów handlowych i szkół. Jednakże przepis ten został przez Sąd Konstytucyjny uznany za niezgodny z prawem.

W Niżnym Nowogrodzie, gdzie Niemcow był gubernatorem w latach 90., władze dwukrotnie nie wydały zgody na pochód na ulicy wskazanej przez organizatorów akcji i wyznaczyły inne miejsce. W Nowosybirsku władze również nie zaakceptowały trasy pochodu i zgodziły się jedynie na wiec. W Kemerowie na Syberii Zachodniej, gdzie aktywiści chcieli przeprowadzić pochód i wiec upamiętniający Niemcowa w ciągu dnia w centrum miasta, władze zaproponowały wiec z dala od centrum w godzinach wieczornych. Również w Astrachaniu urzędnicy skierowali organizatorów demonstracji na peryferie. W Saratowie, gdzie organizatorzy nie dostali zgody na wiec w centrum, zwolennicy Nawalnego zapowiedzieli, że przeprowadzą jednoosobowe pikiety, nie wymagające zezwolenia na zgromadzenie.

27 lutego br. mija pięć lat od dnia, gdy Niemcow, wicepremier Rosji w latach 90. i jeden z najbliższych współpracowników pierwszego prezydenta Borysa Jelcyna, został zabity strzałami w plecy w centrum Moskwy, nieopodal Kremla. W lipcu 2017 r. sąd wojskowy w Moskwie skazał na 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze domniemanego sprawcę zabójstwa - Zaura Dadajewa. Czterech współoskarżonych Dadajewa otrzymało kary od 11 do 19 lat kolonii karnej. Bliscy Niemcowa krytykowali przebieg śledztwa i procesu, argumentując, że nie doprowadziły one do ustalenia zleceniodawców zabójstwa.

Z Moskwy Anna Wróbel