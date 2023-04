Rosja: NGO: tylko w kwietniu resort obrony zwerbował na wojnę 10 tysięcy więźniów

Tylko w kwietniu rosyjski resort obrony zwerbował na wojnę przeciwko Ukrainie ok. 10 tys. osadzonych w rosyjskich więzieniach - poinformowała szefowa niezależnej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca Olga Romanowa, cytowana w niedzielę przez niezależny rosyjski portal Agentstwo.

"Tak naprawdę to nie nadążamy liczyć, kwiecień jeszcze się nie skończył, ale w kwietniu z grubsza wzięli od razu około 10 tysięcy" - powiedziała Romanowa. W marcu i lutym werbunek był mniejszy - podkreśliła szefowa organizacji broniącej praw więźniów.

Jak dodała, część zwerbowanych więźniów przekazano pod dowództwo najemniczej grupie Wagnera. Według niej ma to związek z tym, że porucznicy nie potrafią dowodzić skazanymi. Nie wykluczyła, że w przyszłości do dowodzenia więźniami będą zaangażowani pracownicy rosyjskiej służby więziennej.

Według szacunków Rusi Siedzącej do 1 lutego grupa Wagnera zwerbowała ok. 49 tys. osadzonych w rosyjskich koloniach. Wtedy 77 proc. z tej liczby uznano za straty bojowe i niebojowe (np. dezerterzy i osoby, które oddały się do niewoli). Z wojny wróciło ok. 5 tys. więźniów, a ok. 10 tys. znajduje się w strefie aktywnych działań bojowych.

Agentstwo zaznacza, że werbunek w koloniach karnych resort obrony zintensyfikował na tle doniesień o zbliżającej się ukraińskiej kontrofensywie.