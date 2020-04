Rosja: Niedziela Palmowa bez odwiedzania cmentarzy; palmy święcone w domu

W Rosji w niedzielę wyznawcy prawosławia obchodzą Niedzielę Palmową. Cerkwie są otwarte, ale w warunkach epidemii koronawirusa duchowni zalecają wiernym, by palemki poświęcili w domu sami. W Moskwie nie można odwiedzać cmentarzy, bowiem zostały one zamknięte.

W Rosji święci się w Niedzielę Palmową gałązki wierzby, ale z powodu nakazu samoizolacji wielu wiernych nie może przynieść ich do cerkwi. Grupa robocza działająca przy zwierzchniku Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarsze Cyrylu nie zaleciła zamknięcia świątyń, pozostawiając decyzję każdej eparchii. Ogółem jednak Cerkiew zaleca, by wzywać wiernych do modlitwy w domach. Wyznawcy prawosławia proszeni są o przestrzeganie tych czasowych ograniczeń, w trosce - jak mówił patriarcha - o życie i zdrowie bliźnich.

W przeddzień święta, w sobotę, przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego rosyjskiej Cerkwi potwierdzili w mediach społecznościowych, że palemki można poświęcić w domu. W tym celu należy odmówić przeznaczony na Niedzielę Palmową troparion (śpiew liturgiczny) i trzykrotnie pokropić gałązki wodą święconą.

Jeśli w jakimś regionie sytuacja epidemiczna pozwala na odwiedzanie cerkwi, to należy zapewnić w świątyniach niezbędne środki bezpieczeństwa. Wierni nie powinni się gromadzić; jeśli świątynia jest niewielka, powinni być do niej wpuszczani grupami. Tak jak wszędzie, ludzie powinni trzymać się na odległość półtora-dwóch metrów od innych.

W Moskwie władze miasta zadecydowały o zamknięciu cmentarzy, tradycyjnie odwiedzanych przed Wielkanocą i po niej. Zwykle w tym okresie nekropolie w stolicy odwiedza około miliona ludzi, działają specjalne autobusy komunikacji miejskiej. Jednak władze wśród obowiązujących w Moskwie ograniczeń zezwoliły na obecność na cmentarzach - których jest w Moskwie ponad 130 - wyłącznie w trakcie pogrzebów.

Duchowni przypomnieli przy tej okazji, że odwiedzanie grobów na Wielkanoc to nie nakaz religijny, a jedynie tradycja ludowa. Została ona utrwalona w czasach ZSRR, gdy władze wolały, by ludzie odwiedzali cmentarze, niż szli do świątyń. Moskiewska eparchia przychyla się więc do obecnych ograniczeń i zaleca wiernym, by cmentarze odwiedzili w późniejszym terminie.

Z Moskwy Anna Wróbel