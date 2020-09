Rosja: Nieostrożne obchodzenie się z ogniem przyczyną pożaru w Krasnodarze

Według wstępnych ustaleń nieostrożne obchodzenie się z ogniem było przyczyną pożaru bloku mieszkalnego w Krasnodarze - powiedział w niedzielę rano dziennikarzom naczelnik miejscowej filii ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych Oleg Wołynkin.

Wołynkin powiedział, że pożar został już opanowany i według dotychczasowych ustaleń nie było ofiar.

"Pożar wybuchł w mieszkaniu na siódmym piętrze, zniszczonych zostało ok. 88 mieszkań. W całości spłonęło ósme piętro budynku" - powiedział Wołynkin.

Wcześniej ministerstwo ds. nadzwyczajnych informowało, że pożar wybuchł ok. godz. 2.15 nad ranem w niedzielę czasu lokalnego i rozszerzył się bardzo szybko z początkowych 800 do ok. 4,4 tys. metrów kwadratowych.

Wołynkin sprecyzował, że szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjał fakt, iż poddasze budynku było drewniane.

Ewakuowano ok. 300 mieszkańców bloku, których tymczasowo umieszczono w budynku szkolnym.

Z żywiołem walczyło 140 strażaków korzystających ze specjalistycznego sprzętu gaśniczego. Akcja gaśnicza była bardzo utrudniona ze względu na duże zadymienie oraz fakt, iż pożar wybuchł na najwyższych piętrach budynku.