Rosja: Niezależna radna z Moskwy przerwała głodówkę w areszcie

Niezależna radna z Moskwy Ketewan Charaidze, aresztowana z powodu podejrzeń o oszustwa mieszkaniowe, 28 czerwca przerwała głodówkę, którą rozpoczęła po aresztowaniu - poinformowała w czwartek jej obrończyni Jewgienija Grigorjewa.

Charaidze rozpoczęła protest głodowy 19 czerwca po decyzji sądu, który nakazał umieszczenie jej w areszcie śledczym na dwa miesiące, do 19 sierpnia.

Radna nie przyznaje się do winy. Za przestępstwo, o które jest podejrzewana, grozi kara 10 lat więzienia.

Aresztowanie Charaidze nastąpiło około miesiąca po tym, gdy radna zapowiedziała, że weźmie udział w wyborach do parlamentu Rosji, zaplanowanych na 19 września.

Zamiar udziału w wyborach deklarowali ostatnio inni działacze związani z opozycją, wobec których potem wysunięto podejrzenia bądź zostali oskarżeni w sprawach karnych.

Są wśród nich: Dmitrij Gudkow i Konstantin Jankauskas z Moskwy, deputowany regionalnego parlamentu w Petersburgu Maksim Reznik, współpracowniczka uwięzionego przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego, Lubow Sobol.

Nie będzie mógł uczestniczyć w wyborach lokalnych w Moskwie polityk opozycji antykremlowskiej Ilja Jaszyn, współpracownik zabitego w 2015 roku Borysa Niemcowa. W ostatnich latach Jaszyn był radnym jednej z dzielnic Moskwy. 25 czerwca br. poinformował on, że komisja wyborcza w Moskwie wykluczyła go z udziału w wyborach twierdząc, że jest powiązany z organizacją ekstremistyczną. Zdaniem opozycjonisty jest to odpowiedź na jego poparcie dla Nawalnego.

Z Moskwy Anna Wróbel