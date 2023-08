Rosja: Niezależne media: podczas agresji na Ukrainę w rosyjskiej armii nasiliło się zjawisko fali

Występujące od dawna w rosyjskiej armii zjawisko fali, czyli znęcania się nad niższymi rangą żołnierzami, znacząco nasiliło się podczas agresji Kremla na Ukrainę; w ciągu ostatniego roku liczba postępowań sądowych dotyczących takich spraw wzrosła 1,5 raza - powiadomił w czwartek niezależny rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Od czerwca 2021 do czerwca 2022 roku, czyli w okresie poprzedzającym inwazję i w pierwszych trzech miesiącach wojny, do sądów wojskowych wpłynęło 520 skarg dotyczących przemocy w siłach zbrojnych. Rok później - w okresie do czerwca 2023 roku - podobnych przypadków było już ponad 780.

Rzeczywista skala tych patologicznych zjawisk jest jednak z pewnością znacznie większa - powiadomili opozycyjni dziennikarze (https://tinyurl.com/yh6rzyeh).

Ujawnione przestępstwa to często pobicia niższych rangą żołnierzy za niewypełnianie rozkazów. Przykładowo, na okupowanym Krymie dwóch żołnierzy, którzy powrócili z frontu na Ukrainie, próbowało zakopać żywcem, a następnie obrzuciło kamieniami wojskowego z tej samej jednostki. Następnie kazali swojej ofierze wejść do studni i zagrozili, że odetną mu palec, jeśli odmówi. Sprawcy otrzymali jedynie wyroki w zawieszeniu - powiadomił Możem Objasnit'.

Jak dodano, podstawą do złagodzenia wymiaru kary jest uczestnictwo lub gotowość do uczestnictwa w inwazji na sąsiedni kraj. Taki przypadek odnotowano m.in. na Dalekim Wschodzie Rosji, gdzie żołnierz oskarżony o pobicie został ukarany wyłącznie grzywną w wysokości 80 tys. rubli (ponad 3,4 tys. zł), ponieważ zadeklarował, że wróci na wojnę.