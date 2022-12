Rosja: Niezależne media: wiersze o śmierci za ojczyznę noworocznym "prezentem" wysyłanym rosyjskim rezerwistom na Ukrainę

Rosyjscy rezerwiści walczący na Ukrainie otrzymują okolicznościowe "prezenty" z okazji Nowego Roku, czyli m.in. cukier, kaszę, konserwy oraz wiersze sławiące bohaterską śmierć za ojczyznę - powiadomiła żona jednego z żołnierzy, cytowana w piątek przez niezależny portal Ważnyje Istorii.

W noworocznym pakiecie podarunkowym dla wojskowego można znaleźć również mydło, świecę i gałązkę świerku udekorowaną flagą Rosji. Wiersz, który ma za zadanie podnosić morale rezerwistów, mówi m.in. o "Nowym Roku pukającym do okopu", "spełnianiu marzeń", "zapominaniu o zmartwieniach" i "przepięknym boju za ojczyznę" - czytamy na łamach opozycyjnego serwisu.

Mężczyzna wysłany na front w Donbasie to stolarz z Jejska w Kraju Krasnodarskim, miasta położonego niedaleko granicy z Ukrainą. Pomimo braku jakiegokolwiek doświadczenia wojskowego Rosjanin karnie udał się do komendy uzupełnień. "Włączył mu się tryb +mężczyzna+. Nie za bardzo chciał iść (na wojnę), ale stwierdził, że jeśli trzeba, to pójdzie" - przyznała żona rezerwisty, cytowana przez Ważnyje Istorii.

"Gdy tylko zaczyna się ostrzał, dowódcy (męża) wsiadają do samochodów i odjeżdżają. (...) Zmobilizowanym (żołnierzom) nie wypłacają też obiecanego przez Putina wynagrodzenia. Oni już nie raz podnosili tę sprawę w rozmowach z przełożonymi, ale ci zrzucają odpowiedzialność na swoich zwierzchników i nie udzielają konkretnych odpowiedzi. Nawet już parę razy wysyłałam (mężowi) pieniądze" - opowiadała kobieta w rozmowie z niezależnym rosyjskim portalem.

Władimir Putin wydał 21 września dekret o częściowej mobilizacji na wojnę z Ukrainą oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem ze strony Zachodu. Tuż po decyzji prezydenta pojawiło się wiele doniesień o chaosie organizacyjnym podczas branki. Do wojska powoływano m.in. osoby niepełnosprawne i bez doświadczenia w armii. Odnotowywano liczne przypadki pijaństwa wśród poborowych, alarmowano też o fatalnych warunkach zakwaterowania rezerwistów i niskiej jakości wydawanej im broni.

We wrześniu i październiku setki tysięcy mężczyzn opuściło Rosję lub próbowało to uczynić, obawiając się wysłania na front.

Zmobilizowany Rosjanin trafia na wojnę średnio po siedmiu dniach od otrzymania wezwania, a ginie - po 12; na polu walki spędza zaledwie około czterech dni - poinformował pod koniec października ukraiński projekt InformNapalm.