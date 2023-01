Rosja: Niezależne media: wśród rosyjskich więźniów powracających z wojny na Ukrainie są skazani za morderstwa

Wśród rosyjskich więźniów, którzy po półrocznej służbie na Ukrainie powracają do kraju i zostają ułaskawieni, są osoby skazane za najcięższe zbrodnie, w tym morderstwa - poinformowała w czwartek rosyjskojęzyczna redakcja BBC. Mieszkańcy rodzinnych miejscowości skazańców obawiają się konsekwencji wypuszczenia ich na wolność.

Prokremlowski biznesmen Jewgienij Prigożyn, właściciel prywatnej firmy wojskowej znanej jako grupa Wagnera, oznajmił, że z wojny powróciła pierwsza grupa więźniów, licząca około 20 osób. Ludzie zmobilizowani w zakładach karnych zostali oczyszczeni z wszelkich zarzutów i nagrodzeni medalami "Za odwagę" - czytamy na łamach portalu BBC.

Opozycyjne media przedstawiły historię jednego ze skazańców, 34-letniego Anatolija Salmina. Mężczyzna został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności za umyślne morderstwo. W jego kartotece widnieją również kary za liczne kradzieże, w tym m.in. samochodu.

"(Wyroki) dotyczą tylko niewielkiej liczby przestępstw popełnionych przez Salmina, ponieważ niewiele osób odważyło się poinformować o tych czynach (...). Niektórzy do dziś boją się jego powrotu do naszego miasta. Ja też się boję, co on zrobi tym ludziom. Salmin to straszny człowiek" - podkreśliła w rozmowie z BBC mieszkanka miasteczka Pikalowo w obwodzie leningradzkim.

Inni znajomi 34-latka podkreślali, że obecny żołnierz grupy Wagnera okradał w przeszłości mieszkańców Pikalowa, zażywał narkotyki i groził śmiercią osobom, które chciały donieść na niego policji. "Widziałem dzisiaj, jak nagradzano (tych więźniów). Nie rozumiem - za co? Nie mieści mi się w głowie, jak można nazywać bohaterem takiego człowieka jak Salmin" - oburzał się jeden z rozmówców BBC.

Grupa Wagnera to firma powiązana z Prigożynem, odpowiedzialnym m.in. za rekrutację więźniów na wojnę z Ukrainą. Od połowy grudnia 2021 roku wagnerowcy są objęci unijnymi sankcjami za tortury, egzekucje i zabójstwa m.in. w Libii, Syrii i Donbasie. O zbrodniach wagnerowców w Syrii informowała w Rosji niezależna "Nowaja Gazieta".

W inwazji na Ukrainę grupa Wagnera stanowi jeden z najważniejszych komponentów rosyjskiej armii, działając na szczególnie trudnych odcinkach frontu, m.in. w obwodzie donieckim. Oddziały wagnerowców walczące w Donbasie są złożone w dużej mierze z mężczyzn zwerbowanych w zakładach karnych.

We wrześniu 2022 roku w sieciach społecznościowych i w mediach pojawiły się nagrania, na których Prigożyn agituje więźniów w koloniach karnych do walki na Ukrainie. Media uznały, że te "przecieki" musiały być uzgodnione z Prigożynem. Według niektórych opinii to "ujawnienie się" może świadczyć o ambicjach politycznych opiekuna wagnerowców.

W młodości Prigożyn odbywał karę więzienia za kradzieże i rozboje.