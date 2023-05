Rosja: Niezależny ekspert: celem operacji w obwodzie biełgorodzkim ściągnięcie sił rosyjskich z linii frontu na Ukrainie

Głównym celem operacji dywersyjnej w obwodzie biełgorodzkim jest zmuszenie rosyjskiego dowództwa do ściągnięcia tam wojsk z linii frontu na Ukrainie i w efekcie osłabienia sił agresora biorących udział w wojnie - ocenił we wtorek Jan Matwiejew, niezależny ekspert związany z Fundacją Walki z Korupcją (FBK) rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

"Posterunki graniczne powinni ochraniać funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i straży granicznej. Jak widać, albo uciekli, albo nie byli w stanie przeciwstawić się dywersantom. W obwodzie biełgorodzkim znajdują się jednostki wojskowe, lecz służą tam głównie żołnierze z poboru. Armia nie ma (w tym regionie) wartościowych rezerw, które mogłaby wysłać (do walki z partyzantami)" - zauważył Matwiejew w rozmowie z niezależnym rosyjskim kanałem na Telegramie Możem Objasnit' (https://tinyurl.com/yc8e835w).

W ocenie analityka główną przyczyną - przynajmniej początkowych - sukcesów dywersantów okazał się efekt zaskoczenia. Nikt w Rosji bowiem nie spodziewał się, że jakaś zbrojna grupa może zaatakować granicę w obwodzie biełgorodzkim.

Matwiejew podkreślił, że konsekwencją tej operacji, niezależnie od jej wojskowego rezultatu, będzie ściągnięcie części rosyjskich wojsk z frontu do ochrony granicy. Z tego punktu widzenia inicjatorzy działań dywersyjnych już osiągnęli zamierzony cel.

"Według niepotwierdzonych doniesień, już rozpoczął się przerzut wojsk (z Ukrainy w kierunku granicy). (Rosyjska armia) będzie musiała sformować tam pododdziały rozpoznania, żeby szybciej radzić sobie z takimi próbami wdzierania się na terytorium państwa. (...) Teraz uwaga zostanie poświęcona w większym stopniu granicy, a w mniejszym linii frontu" - prognozuje współpracownik Nawalnego.

W poniedziałek Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji oświadczyły, że przekroczyły granicę i "wyzwalają" spod panowania władz w Moskwie miejscowości przygraniczne. Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) powiadomił, że grupy te "prowadzą operację w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim", co jest "konsekwencją agresywnej polityki reżimu Putina i inwazji wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy".

Władze ukraińskie zapewniły w poniedziałek, że nie są zaangażowane w działania zbrojne w obwodzie biełgorodzkim i podkreśliły, że uczestnicy tych zajść to obywatele Rosji.

Radio Swoboda poinformowało we wtorek, że w ciągu minionej nocy rosyjskie siły bezpieczeństwa "nie zdołały sobie poradzić z grupą dywersyjną w obwodzie biełgorodzkim". W ten sposób rozgłośnia zinterpretowała słowa gubernatora regionu biełgorodzkiego Wiaczesława Gładkowa, który oznajmił we wtorek rano, że trwa operacja służb, a mieszkańcy nie powinni na razie wracać do domów. Gładkow powiedział, że ewakuowano cywilów z dziewięciu miejscowości.

Rosyjski niezależny portal Meduza podał, że od poniedziałku w obwodzie biełgorodzkim obowiązywał "stan operacji antyterrorystycznej", który jednak został zniesiony we wtorek po południu.