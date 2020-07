Rosja: Niższa izba parlamentu zgodziła się na wybory trwające trzy dni

Niższa izba parlamentu Rosji, Duma Państwowa, przyjęła we wtorek w trzecim czytaniu projekt ustawy o możliwości organizowania wyborów różnego szczebla trwających do trzech dni. Projekt zezwala też na głosowanie nie tylko w lokalach wyborczych, ale i poza nimi.

Zmiany te zaproponowała rządząca partia Jedna Rosja. Poparło je we wtorkowym głosowaniu 344 deputowanych, przeciwnych było 51. Populistyczno-nacjonalistyczna Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR) kierowana przez Władimira Żyrinowskiego poparła ustawę, choć podczas drugiego czytania deputowani LDPR wstrzymali się od głosu.

Pierwotnie deputowani trzech partii zasiadających w parlamencie i tworzących tam formalną opozycję wobec Jednej Rosji - LDPR, Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) i Sprawiedliwej Rosji - krytykowali poprawki. Argumentowali, że zmiany przyjmowane są w pośpiechu i poszerzają możliwości manipulacji wyborczych.

Projekt zawiera także jeszcze jedną innowację: podczas wyborów obserwatorami będą mogły być tylko osoby zameldowane w danym rejonie bądź mieście. Znacznie ograniczy to możliwość pracy obserwatorów niezależnych.

Zdaniem niezależnego ruchu Gołos monitorującego wybory w Rosji trzydniowe głosowanie sprawi, że wybory w jeszcze w mniejszym stopniu odpowiadać będą zasadzie zapisanej w konstytucji, głoszącej, że wybory są wyrażeniem woli narodu. Zdaniem ruchu kilkudniowe głosowanie, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę, osłabi kontrolę społeczną. Wybory trwające kilka dni byłyby możliwe, gdyby na poziomie ustawodawczym zagwarantowano kontrolę społeczną przebiegu głosowania, wykluczono fałszerstwa i wyeliminowano możliwości zmuszania obywateli do udziału w wyborach - uważa Gołos.

Przeciwko wielodniowemu głosowaniu opowiedziała się także liczna grupa osób zasiadających w komisjach wyborczych. W liście otwartym opublikowanym w internecie członkowie komisji oświadczyli, że "nawet jeden dzień głosowania jest ciężką pracą" komisji i obserwatorów, i rozciągnięcie głosowania na kilka dni pogorszy warunki ich pracy, także finansowe. "Obowiązujący tryb wyborów zawsze dawał wyborcom możliwość oddania głosu w ciągu jednego dnia bez dużych kolejek" - ocenili sygnatariusze listu. Do 21 lipca podpisało się pod tym apelem ponad 1500 członków komisji wyborczych w Rosji.

Projektem Duma zajęła się krótko po ogólnokrajowym głosowaniu dotyczącym poprawek do konstytucji Rosji, które odbyło się na przełomie czerwca i lipca. Zasadniczym dniem głosowania był 1 lipca, ale władze, powołując się na pandemię koronawirusa, zezwoliły na to, by przedterminowe głosowanie trwało przez sześć poprzedzających dni. Podczas plebiscytu szefowa wyższej izby parlamentu, Rady Federacji, Walentina Matwijenko oświadczyła, że głosowanie w ciągu kilku dni okazało się uzasadnione.

Deputowani zajmujący się przyjętym we wtorek projektem zapowiadali, że wybory w nowym trybie odbędą się w 2021 roku, gdy Rosjanie wyłaniać będą nowy skład Dumy Państwowej. Poprawki nie wpłyną natomiast na wybory regionalne planowane na wrzesień br.

Z Moskwy Anna Wróbel