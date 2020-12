Rosja: Noc sylwestrowa bez rozmachu: zamknięte granice i restauracje

Zamknięte w noc sylwestrową restauracje w Moskwie, lockdown w lubianym przez turystów Petersburgu, ograniczenia w wielu innych miastach i niewielkie możliwości wyjazdu za granicę - tak pożegna Rosja 2020 rok. Większość Rosjan szykuje się na Sylwestra w domu.

Pandemia koronawirusa pozbawiła wszelkiego rozmachu najbardziej lubiane, oczekiwane i najhuczniej obchodzone święto, jakim dla Rosjan jest Nowy Rok. W kilkunastomilionowej Moskwie kawiarnie i restauracje będą pracować 31 grudnia tylko do godziny 23, choć będą dostarczać jedzenie na wynos. Władze miasta zrezygnowały z wszelkich imprez masowych, koncertów i festynów. Pozostaje więc spacer ulicami Moskwy w noc sylwestrową - ale z ominięciem Placu Czerwonego, na który wstęp jest ograniczony od godziny 18. Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin zaapelował do mieszkańców, by Nowy Rok powitali w gronie rodzinnym.

Jeszcze trudniej spędzić Sylwestra w Petersburgu, gdzie restauracje w ogóle będą zamknięte, a stacje metra w centrum przestaną działać 31 grudnia przed północą. Od 30 grudnia nie działają w ogóle teatry i muzea, nawet słynny Ermitaż. Dawna stolica carów robi w tym roku wszystko, by zniechęcić gości do przyjeżdżania na Nowy Rok. "Bardzo lubimy turystów, ale w tym roku lepiej do nas nie przyjeżdżać na święta" - ostrzegał w grudniu zastępca gubernatora Jewgienij Jelin. Zwykle Rosjanie tłumnie odwiedzali Petersburg w tym okresie, by zobaczyć pięknie podświetlone kanały, choinki na miejskich placach i bajkowe dekoracje.

Pozostają mniejsze miasta, jak choćby Soczi z kurortami narciarskimi, ale tam hotele są już zapełnione. Przy czym, nie chodzi tylko o Sylwestra, bo po 1 stycznia w Rosji rozpoczynają się dni wolne, okres odpoczynku i urlopów. Modna Krasnaja Polana z jej ośrodkami narciarskimi jest na tyle popularna w tym sezonie, że mieszkańcy oferują turystom nową płatną usługę - zajęcie kolejki na stoku w dniach 2-5 stycznia, za "jedyne" 30 tys. rubli (ok 1500 złotych).

Sylwester z ograniczeniami czeka mieszkańców Kaliningradu, gdzie od 31 stycznia również nie działają kawiarnie i restauracje. Podobnie jest w niektórych regionach Syberii - Kraju Krasnojarskim i obwodzie kemerowskim. W Irkucku nie będzie bankietów w restauracjach, nie działają dyskoteki. W niektórych regionach, gdzie sytuacja epidemiczna jest korzystniejsza, restauracje zapraszają gości na Sylwestra, ale tylko do północy.

Jednym z niewielu miast, które zaplanowało w tym roku miejskiego Sylwestra jest Kaługa, leżąca około 160 km od Moskwy. Do godz. 4 rano będzie się tam można bawić na placu Stary Targ w historycznym centrum miasta.

Na świętowanie Nowego Roku i wypoczynek w pierwszych dniach stycznia można pojechać także do Tatarstanu, Baszkirii i Udmurcji, gdzie ograniczenia są łagodniejsze, władze np. zezwoliły na bankiety sylwestrowe w restauracjach.

Wypoczynek za granicą jest możliwy, ale wybór jest w tym roku niewielki. Rosjanie mogą polecieć do Turcji, Zanzibaru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, na Kubę i Malediwy. W porównaniu ze świętami z 2019 roku skala wyjazdów poza Rosję spadnie aż o 80 procent.

Z niedawnego sondażu portalu Yandex wynika, że zdecydowana większość Rosjan - 85 proc. - nie będzie jednak nigdzie wyjeżdżać. 34 proc. przyznało, że nie wyjedzie ze względów finansowych. 13 proc. rezygnuje z wyjazdu z powodu obaw przed koronawirusem, dalsze 9 proc. - ze względu na ograniczenia epidemiczne, które odbierają chęć podróżowania. A około 29 proc. przyznało, że zwykle na Nowy Rok pozostaje w domu.

Z Moskwy Anna Wróbel