Rosja: "Nowaja Gazieta" poinformowała o potężnym ataku DDoS na jej portal

Strona internetowa niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziety" jest obiektem potężnego ataku DDoS - poinformował w niedzielę na Twitterze jeden z redaktorów gazety, Kiriłł Martynow. Portal jest obecnie niedostępny.

Martynow, komentując atak, napisał: "nasza praca związana z wyborami została dobrze oceniona". W niedzielę trwają w Rosji wybory do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej.

Atak rozpoczął się w niedzielę po południu i początkowo udało się go zneutralizować, ale potem jego siła jeszcze wzrosła. Redakcja poinformowała, że strona została zbombardowana zapytaniami w liczbie około 1,2 mln na sekundę. Ataki typu DDoS (Distributed Denial of Service - rozproszona odmowa usługi) polegają na zmasowanym wysyłaniu żądań połączenia do serwerów, czego wynikiem jest ich przeciążenie.

"Nowaja Gazieta" to liberalna i demokratyczna gazeta działająca od prawie 30 lat, dla której pracowała m.in. Anna Politkowska. Gazeta znana jest z wnikliwych materiałów śledczych, nie stroni od krytycznych wobec władz opinii i nagłaśniania niewygodnych tematów.