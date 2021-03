Rosja: Nowy ambasador RP Krzysztof Krajewski złożył w MSZ kopie listów uwierzytelniających

Nowy ambasador Polski w Moskwie Kryzsztof Krajewski złożył w czwartek w MSZ Rosji kopie listów uwierzytelniających - poinformowała polska placówka. Ambasador wręczył kopie listów pierwszemu zastępcy ministra spraw zagranicznych Rosji Władimirowi Titowowi.

Krajewski otrzymał nominację ambasadorską w końcu grudnia ubiegłego roku. Dyplomata od 1993 r. zawodowo związany jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Od 1998 roku był konsulem generalnym RP w Warnie. W latach 2003-2005 pełnił obowiązki dyrektora w Sekretariacie Ministra w MSZ w randze ambasadora tytularnego.

W 2005 roku objął stanowisko ambasadora RP w Azerbejdżanie. Po pięciu latach kierowania placówką w Baku powrócił do kraju. Objął stanowisko dyrektora Protokołu Dyplomatycznego MSZ. W lipcu 2014 r. odebrał nominację na ambasadora Polski w Bułgarii. Odwołano go z tej funkcji we wrześniu 2018 r. Po powrocie do Polski ponownie został dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ.

Na czele placówki w Moskwie zastąpi ambasadora Włodzimierza Marciniaka, który zakończył misję latem 2020 r.