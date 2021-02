Rosja: Nowy protest zwolenników Nawalnego: zapalone latarki i serca w Instagramie

Wyjście na ulicę z włączoną latarką w telefonie komórkowym i opublikowanie w Instagramie zdjęć serca ułożonego ze światełek lub świec - taką formę protestu 14 lutego zaproponował zwolennikom Aleksieja Nawalnego współpracownik opozycjonisty, Leonid Wołkow.

Wezwał on zwolenników opozycyjnego polityka, by wyszli na ulicę i podnieśli telefony komórkowe z włączonymi latarkami. "Być może pierwsza osoba będzie się trochę bać, ale wszystkie kolejne - na pewno nie" - oświadczył Wołkow. Zapewnił, że w ten sposób ludzie przekonają się, jak wielu ich sąsiadów nie jest obojętnych na ostatnie wydarzenia w kraju.

Wcześniej we wtorek Wołkow powiedział, że 14 lutego odbędzie się kolejna akcja protestu, która przebiegać będzie w nowym formacie, tak by uniknąć bezpośredniego kontaktu z policją.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że władze "nie będą z nikim grać w kotka i myszkę" i zapewnił, że policja będzie pociągać do odpowiedzialności osoby łamiące prawo.

Protesty na ulicach rosyjskich miast odbyły się 23 stycznia i 31 stycznia. Ich uczestnicy żądali zwolnienia Nawalnego z aresztu śledczego. Akcje te zakończyły się masowymi zatrzymaniami i licznymi wyrokami administracyjnymi. W całej Rosji wszczęto kilkadziesiąt postępowań karnych. Władze określają te zgromadzenia, odbywające się bez zezwolenia, jako sprzeczne z prawem.

Do kolejnych zatrzymań zwolenników Nawalnego doszło 2 lutego, gdy sąd w Moskwie zadecydował o wykonaniu wobec niego wyroku pozbawienia wolności i skierowaniu go do kolonii karnej na dwa lata i osiem miesięcy. Wkrótce potem Wołkow ogłosił, że następnych demonstracji nie będzie aż do wiosny i lata br. Powołał się m.in. na skalę zatrzymań.

Z Moskwy Anna Wróbel