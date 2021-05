Rosja: Obchody Dnia Polonii: w Moskwie msza święta i życzenia online

Polonia w Rosji drugi rok z rzędu obchodzi w warunkach pandemii koronawirusa Dzień Polonii i Polaków za granicą. Obchody, podobnie jak wydarzenia polonijne w ostatnim roku, odbywają się zdalnie. W Moskwie Polacy zgromadzą się na mszy w katedrze katolickiej.

"Ten rok był chyba wyjątkowy dla nas wszystkich. Nie mieliśmy możliwości spotkać się, ale Polonia zawsze - mam nadzieję - odczuwała, że jesteśmy razem" - powiedziała polskim dziennikarzom Ewelina Szyszkowa, prezes Domu Polskiego w Moskwie.

Spotkania Domu Polskiego odbywały się przez ostatni rok zdalnie. "Tęsknimy (za spotkaniami). Z drugiej strony, rozumiemy, że mimo że mamy możliwość szczepionek, to nie wszyscy są na to gotowi" - tłumaczy szefowa Domu Polskiego. Tak więc, organizacja jeszcze nie decyduje się na spotkania w większym gronie, zwłaszcza z udziałem osób starszych.

W formie online nadal odbywają się wykłady z literatury polskiej. "Robimy to nie tylko dla naszej Polonii, ale i dla innych organizacji narodowościowych w Moskwie. Zostaliśmy o to poproszeni przez władze miasta" - powiedziała Szyszkowa.

Przez ostatni rok Dom Polski starał się w większym stopniu angażować młodzież, bo - jak mówi działaczka - organizacja działa już od 30 lat. Jest więc naturalne - zauważa - że członkowie Polonii, którzy wówczas byli bardzo twórczy i oddani tej idei, teraz już "potrzebują trochę odpoczynku".

"Dlatego ściągamy do nas młodych ludzi", którzy "dużo zrobili dla naszych seniorów" - mówi Szyszkowa. "Pod koniec roku zrozumieliśmy, że nie możemy zostawić naszych seniorów bez jakiejś moralnej opieki. Zrobiliśmy dla nich prezenty, swoimi siłami - prezenty świąteczne i prezenty słodkie: cukierki zakupione w Polsce. To dla nich było bardzo cenne" - powiedziała działaczka.

Szefowa Domu Polskiego ma nadzieję, że młodzi ludzie okażą się "nie mniej utalentowani" od starszego pokolenia i "będą robić wszystko, by Polonia w Rosji rozwijała się".

Z inicjatywy ogólnorosyjskiej organizacji polonijnej - Kongresu Polaków w Rosji, będzie sprawowana w niedzielę w Moskwie msza święta w intencji Dnia Polonii i Święta Narodowego Trzeciego Maja. Polacy mieszkający w stolicy Rosji i Polonia zgromadzą się o godz. 13 czasu lokalnego (w południe w Polsce) w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP.

Szkoła Polska przy ambasadzie RP, gdzie uczą się dzieci z rodzin polsko-rosyjskich, polonijnych i z rodzin z Polski tymczasowo mieszkających w Moskwie, z okazji 2 maja bierze udział w akcji składania życzeń dla Polonii. Pozdrowienia i życzenia uczniowie szkoły kierują do innych polskich szkół za granicą - łącznie kilkunastu placówek - i dotrą one do adresatów 2 maja.

"Będą to życzenia z różnych stron świata, często w różnych językach" - powiedziała kierownik szkoły Barbara Waliczko. Jak podkreśliła, "Polacy za granicą to siła i wspólnota", ludzie połączeni wspólnymi korzeniami.

Z Moskwy Anna Wróbel