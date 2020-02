Rosja: Obywatel Chin, który był zakażony koronawirusem, opuścił szpital

Przebywający w Rosji obywatel Chin, u którego pod koniec stycznia wykryto zakażenie koronawirusem, powrócił do zdrowia i opuścił w środę szpital w Kraju Zabajkalskim - poinformowały władze tego regionu, leżącego w azjatyckiej części Rosji.

"Pacjent wyzdrowiał i został wypisany z regionalnego szpitala zakaźnego" - głosi komunikat wydany przez regionalne centrum ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Naczelny lekarz szpitala zakaźnego Siergiej Jurczuk poinformował, że obywatel Chin był leczony od 26 stycznia. "Przeszedł wszystkie niezbędne zabiegi diagnostyczne i lecznicze, zgodnie ze standardami. Dziś został wypisany do domu" - przekazał. Pacjent ma zamiar pozostać w Czycie, głównym mieście regionu. Jego żona i córka przebywają w szpitalu do 14 lutego jako osoby, które miały kontakt z zakażonym koronawirusem.

Wcześniej, we wtorek, w Tiumeniu na Syberii wypisana została ze szpitala chińska studentka, która była drugą w Rosji osobą zdiagnozowaną z koronawirusem. O nowych przypadkach zachorowań w Rosji nie informowano.

Szefowa państwowego urzędu Rospotriebnadzor Anna Popowa zapowiadała, że wypisanie dwojga pacjentów z koronawirusem ze szpitala nastąpi wtedy, gdy dwukrotnie wyniki badań na obecność wirusa będą negatywne.

Z powodu epidemii Rosja zamknęła odcinki swej granicy z Chinami na Dalekim Wschodzie i ograniczyła przekraczanie granicy z Mongolią. Władze zawiesiły wydawanie wiz roboczych i turystycznych dla obywateli Chin. Od 3 lutego rosyjskie koleje państwowe wstrzymały kursowanie pociągów do Chin. Nie latają tam rosyjskie linie lotnicze z wyjątkiem największego przewoźnika - Aerofłotu. Wykonuje on rejsy wyłącznie do Pekinu, Szanghaju, Kantonu i Honkgongu.

