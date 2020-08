Rosja: Obywatele Białorusi licznie głosują w Moskwie

W Moskwie przed ambasadą Białorusi obywatele tego kraju stoją w kolejce, by oddać głos w wyborach prezydenckich. Ambasador Uładzimir Siamaszka powiedział mediom, że oczekuje w Moskwie wysokiej frekwencji. Zarejestrowało się do głosowania ponad 5 tysięcy osób.

Do lokalu wyborczego zorganizowanego na terenie ambasady ludzie przyjeżdżają z samego rana. Kolejka ciągnie się wzdłuż ulicy Marosiejka, gdzie znajduje się białoruska placówka.

Jeden ze świadków zarejestrował na swoim telefonie komórkowym, że na przejście wzdłuż całej kolejki potrzebował ponad sześciu minut.

Czekający ustawili się w pewych odstępach od siebie; można przypuszczać, że uczynili to po to, by zachować bezpieczną odległość w czasie epidemii koronawirusa.

Doniesienia o licznie głosujących Białorusinach napływają również z Kijowa. Ukraińska telewizja Hromadske podała, że na oddanie głosu ludzie czekali przed lokalem wyborczym dwie godziny.

awl/ mars/