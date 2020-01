Rosja: Obywatelka Izraela i USA Naama Issahar wyszła na wolność (aktualizacja)

Obywatelka Izraela i USA Naama Issahar, skazana w Rosji na 7,5 roku więzienia za przemyt narkotyków i ułaskawiona przez prezydenta Władimira Putina, została zwolniona z kolonii karnej - podała agencja Interfax powołując się na Federalną Służbę Więzienną (FSIN).

Informację o zwolnieniu 26-letniej Issahar przekazano w czwartek rano. Nie jest jasne, kiedy opuściła ona kolonię karną w obwodzie moskiewskim. Według mediów nastąpiło to w nocy ze środy na czwartek. Dekret Putina o ułaskawieniu został opublikowany w środę wieczorem.

Media rosyjskie przypuszczają, że Issahar opuści Rosję wraz z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, który w czwartek spotka się z Putinem w Moskwie. Władze Izraela zabiegały o uwolnienie swej obywatelki.

Issachar została skazana 11 października 2019 roku po tym, jak w kwietniu znaleziono prawie 10 gramów marihuany w jej bagażu podczas tranzytu na lotnisku w Moskwie. Wyrok oprotestował izraelski resort spraw zagranicznych, uznając karę za surową i nieproporcjonalną.

Issachar odrzuca zarzut przemytu narkotyków i podkreśla, że nie próbowała wjechać do Rosji podczas tranzytu do Izraela z Indii i podczas krótkiego pobytu na moskiewskim lotnisku nie miała dostępu do swojego bagażu.

Z Moskwy Anna Wróbel