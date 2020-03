Rosja odwołała 24. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu w ramach środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa – poinformował w czwartek wicepremier Andriej Biełousow.

"W celu ochrony zdrowia obywateli Rosji, gości i uczestników postanowiliśmy w tym roku nie organizować Forum" - oświadczył Biełousow.

Forum, któremu przewodzi zwykle prezydent Władimir Putin, miało się odbyć w dniach 3-6 czerwca.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w 79 krajach, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans koronawirusa to 107 zmarłych, ponad 3 tys. zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych.

W Rosji oficjalnie zarejestrowano sześć przypadków. Dwoje obywateli Chin już wyzdrowiało, w szpitalu w Kazaniu przebywa troje obywateli Rosji, którzy byli pasażerami wycieczkowca Diamond Princess, a szóstym zakażonym jest mieszkaniec Moskwy, który wrócił z Włoch i znajduje się w szpitalu zakaźnym w Moskwie.

Małgorzata Wyrzykowska