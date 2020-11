Rosja: Ograniczenia pracy teatrów, zakaz widzów na stadionach w Petersburgu

Z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Petersburgu władze tej drugiej co do wielkości metropolii Rosji zapowiedziały w czwartek zakaz wstępu widzów na imprezy sportowe oraz ograniczenie wstępu do teatrów i kin. Restrykcje wejdą w życie w najbliższych dniach.

Od poniedziałku 23 listopada wszystkie imprezy sportowe w Petersburgu odbywać się będą bez widzów. Od 1 grudnia w salach koncertowych, teatrach i kinach Petersburga, uważanego za kulturalną stolicę Rosji, widownia będzie mogła być zapełniona w nie więcej niż 25 procentach.

Ograniczenia dotyczą też pracy lodowisk. W następnym tygodniu zamknięte zostaną te w centrach handlowych. Na inne kryte lodowiska będzie mogło wejść tylko tyle osób, by na jednego łyżwiarza przypadało nie mniej niż 10 metrów kwadratowych. Lodowiska na świeżym powietrzu przyjmą do 30 osób jednocześnie i nie będzie można na nich korzystać z przebieralni.

W galeriach handlowych zostaną zamknięte stoiska restauracyjne i miejsca zabaw dla dzieci.

W Petersburgu w ostatnich dniach dobowy przyrost zakażeń osiągnął maksymalny poziom od początku pandemii. W ciągu jednej doby zarejestrowano 2215 nowych infekcji, a od początku epidemii zachorowało ponad 88 tysięcy osób.

Z Moskwy Anna Wróbel