Rosja: Ograniczenia ruchu na autostradach zostały zniesione

Wszystkie ograniczenia ruchu wprowadzone wcześniej na rosyjskich autostradach zostały zniesione - powiadomiła w sobotę wieczorem agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiej Federalnej Agencji Drogowej.

Wcześniej Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Rosji wprowadził reżim "operacji antyterrorystycznej" w Moskwie, obwodzie moskiewskim i obwodzie woroneskim. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmowi, pozwalało to m.in. ograniczyć ruch osób i pojazdów na dowolnym terenie.

Reżim "operacji antyterrorystycznej" był efektem rebelii właściciela Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, który w piątek oświadczył, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego najemników powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i zaczął przemieszczać swoje siły w kierunku Moskwy.

Jednak w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót najemników i ich powrót do obozów polowych by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.