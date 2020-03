Rosja: Około stu wirusologów i epidemiologów wojskowych poleci do Włoch

Do wyjazdu do Włoch przygotowuje się w niedzielę około stu wirusologów i epidemiologów wojskowych z Rosji. Ministerstwo obrony w Moskwie zapewniło, że większość tych specjalistów uczestniczyła w likwidacji groźnych epidemii i pracach nad szczepionkami.

Rosjanie mają okazać praktyczną pomoc w najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa regionach Włoch; szczegóły zapowiadanej pomocy ministerstwo obrony w Moskwie ogłosiło w niedzielę.

Na lotnisku wojskowym Czkałowski pod Moskwą czeka na wylot osiem zespołów lekarsko-pielęgniarskich wyposażonych w sprzęt medyczny potrzebny do diagnostyki i dezynfekcji. Rosja przekaże także zestawy samochodowe do dezynfekcji transportu i obszarów miejskich. Do Włoch poleci około stu wirusologów i epidemiologów wojskowych, którzy brali udział w likwidowaniu ognisk ASF (afrykańskiego pomoru świń), wąglika syberyjskiego, a także w pracach nad szczepionką przeciwko gorączce Ebola.

Specjaliści ci mają duże doświadczenie w walce z rozprzestrzenianiem się infekcji wirusowych, zwalczaniu epidemii, organizacji dezynfekcji budynków i obiektów - zapewniło ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej.

Wysłanie pomocy z Rosji uzgodnił w sobotę prezydent Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z premierem Włoch Paolo Conte. We Włoszech, europejskim kraju najciężej dotkniętym pandemią koronawirusa, w ciągu ostatniej doby zmarły 793 osoby. Łączna liczba zmarłych wzrosła tam do 4825. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 42 tysiące ludzi.

Z Moskwy Anna Wróbel