Rosja: Okręt atomowy Krasnojarsk projektu Jasień-M zwodowano w Siewierodwińsku

Okręt podwodny Krasnojarsk o napędzie atomowym projektu 885M Jasień-M zwodowano w piątek w stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku na północy Rosji. Uzbrojeniem tych jednostek są pociski manewrujące Oniks i Kalibr, i potencjalnie - hiperdźwiękowe pociski Cyrkon.

"Są już plany dotyczące tego okrętu, przygotowano załogę. Jestem przekonany, że robotnicy Siewmaszu zakończą go w przewidzianym terminie" - powiedział na uroczystości dowódca rosyjskiej marynarki wojennej adm. Nikołaj Jewmienow.

Krasnojarsk zostanie za kilka dni przekierowany do nabrzeża stoczni, gdzie będzie dobudowywany.

Jasień-M to uderzeniowe podwodne okręty atomowe czwartej generacji. Główna jednostka projektu 885 Jasień, nosząca nazwę Siewierodwińsk, weszła w skład rosyjskiej Floty Północnej w 2014 roku. 885-M to wersja zmodernizowana. W maju br. do służby wszedł okręt tego typu o nazwie Kazań, a jeszcze w tym roku w skład marynarki wojennej ma wejść kolejny - Nowosybirsk.

Przed kilkoma dniami jednostka Kazań, która uczestniczyła w paradzie marynarki wojennej w Siewieromorsku popłynęła na ćwiczenia na Morze Barentsa.

W stoczni w Siewierodwińsku trwają prace nad następnymi okrętami projektu 885-M. Oprócz Krasnojarska są to jednostki: Archangielsk, Perm i Uljanowsk. Latem zeszłego roku ruszyła budowa siódmej i ósmej jednostki projektu 885-M: Woroneża i Władywostoku. Szef zakładów Siewmasz Michaił Budniczenko zapowiadał wcześniej, że Woroneż i Władywostok będą wyposażone w broń hipersoniczną.

Z Moskwy Anna Wróbel