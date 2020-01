Rosja: Opozycja antykremlowska organizuje protest przeciwko zmianom w konstytucji

Opozycja antykremlowska planuje przeprowadzić 29 lutego demonstrację w Moskwie przeciwko zmianom w konstytucji zaproponowanym przez prezydenta Rosji Władimira Putina - poinformował w poniedziałek jeden z liderów opozycji Ilja Jaszyn.

Na swoim Facebooku Jaszyn napisał, że "społeczeństwo potrzebuje dużej i naprawdę masowej akcji" protestu przeciwko zmianom w konstytucji.

Poinformował, że o takiej demonstracji dyskutowali członkowie komitetu organizacyjnego, który zajmuje się doroczną akcją upamiętniającą zamordowanego polityka opozycji Borysa Niemcowa. Zapadła decyzja, by zgłosić do władz Moskwy pochód, który odbędzie się 29 lutego i którego celem będzie "opowiedzenie się przeciwko uzurpacji (władzy)" - napisał Jaszyn.

Jak dodał, właśnie to było celem działalności Niemcowa i "za to oddał on życie".

"Będzie to być może najważniejsza akcja opozycji w ciągu ostatnich lat i powinno być na niej naprawdę wielu ludzi" - zaapelował opozycjonista.

Zgodnie z prawem opozycja może zgłosić planowane wydarzenie do władz miasta nie wcześniej niż dwa tygodnie przed demonstracją. Jaszyn zapowiedział, że wniosek będzie złożony w połowie lutego.

Od 2015 roku, gdy Niemcow został zastrzelony w centrum Moskwy, w rocznicę tego zabójstwa pod koniec lutego opozycja organizuje marsz w centrum rosyjskiej stolicy.

Do tej pory jedyną większą akcją protestu przeciwko zmianom w konstytucji był pochód w Moskwie, który odbył się w niedzielę. Jego głównym celem było upamiętnienie ofiar głośnego zabójstwa z 2009 roku, dziennikarki Anastazji Baburowej i adwokata Stanisława Markiełowa, zabitych przez nacjonalistów. Jednak tym razem wraz ze środowiskami antyfaszystowskimi demonstrowali przeciwnicy zmian w ustawie zasadniczej.

Poprawki do konstytucji Putin zaproponował 15 stycznia w orędziu przed parlamentem. Zapowiedział poddanie ich pod ogólnokrajowe głosowanie. Krytycy zmian uważają, że oznaczają one w istocie zmianę ustroju państwa.

Z Moskwy Anna Wróbel