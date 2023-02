Rosja: Opozycjonista Ilja Jaszyn przewieziony z łagru do aresztu w Moskwie

Rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn, skazany na 8,5 roku kolonii karnej za tzw. fake newsy o działaniach sił zbrojnych Rosji, został przewieziony z powrotem do aresztu w Moskwie. Wcześniej skierowano go do kolonii karnej w Udmurcji, mimo że wyrok się nie uprawomocnił.

Jaszyn jest teraz w areszcie śledczym nr 4 w Moskwie - podał portal Nowaja Gazieta. Jewropa we wtorek wieczorem. Opozycjonista ma w areszcie śledczym zapoznać się z materiałami sprawy karnej w związku z apelacją od wyroku.

27 grudnia Jaszyn został wysłany z Moskwy do aresztu w Iżewsku, głównego miasta republiki Udmurcji na Przeduralu. Miał być to etap w drodze do miejsca odbywania kary. Jaszyna wywieziono do Iżewska mimo, że wyrok się nie uprawomocnił i powinna jeszcze zostać rozpatrzona apelacja. Adwokat polityka Maria Ejsmont zwróciła się do sądu argumentując, że naruszono prawa jej klienta.

Jaszyn, bliski współpracownik zamordowanego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji, a potem lidera opozycji antykremlowskiej Borisa Niemcowa, został skazany na 8,5 roku więzienia 9 grudnia zeszłego roku.

Sprawę karną przeciwko niemu wszczęto z powodu wypowiedzi w internecie na temat zabijania przez rosyjskich żołnierzy cywilów w podkijowskiej Buczy. Według prokuratury opozycjonista rozpowszechniał "świadomie fałszywe informacje" z "motywów nienawiści politycznej". Zarzuty sformułowano na podstawie ustawy o karach za "rozpowszechnianiu fałszywych informacji" o działaniach armii, przyjętej w Rosji po inwazji na Ukrainę. Jaszyn otrzymał najwyższy dotąd wyrok w oparciu o te przepisy.