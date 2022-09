Rosja: Opozycjonista trafił do aresztu za internetowy post z 2013 roku

Rosyjski opozycjonista Leonid Gozman został skazany na 15 dni aresztu za internetowy post z 2013 roku – pisze w środę portal Mediazona. Mężczyznę zatrzymano we wtorek, kiedy opuszczał areszt, do którego trafił za porównanie Stalina do Hitlera.

Sąd w Moskwie aresztował polityka na podstawie artykułu dotyczącego zakazu publicznego utożsamiania ZSRR i nazistowskich Niemiec. Karę wymierzono za jego post w serwisie Live Journal z 2013 roku - podaje Mediazona. We wpisie Gozman stwierdził, że SMIERSZ, czyli sowiecki kontrwywiad wojskowy, nie był lepszy od SS i Gestapo.

Opozycjonista został zatrzymany we wtorek, kiedy opuszczał areszt, do którego trafił na podstawie tego samego artykułu. Pod koniec sierpnia sąd skazał Gozmana na 15 dni aresztu za porównanie we wpisie w mediach społecznościowych Stalina do Hitlera.

Jak powiadomiła niezależna organizacja pozarządowa OWD-Info, Gozman to rosyjski działacz społeczny i polityczny. Od 2014 roku wypowiadał się przeciwko działaniom Kremla wobec Ukrainy. W maju został uznany za "zagranicznego agenta", ponadto w ostatnich miesiącach był kilkakrotnie zatrzymywany przez policję.