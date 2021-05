Rosja: Organizacja polonijna w Moskwie wznawia pracę po przerwie wywołanej pandemią

Działająca w Moskwie organizacja polonijna Dom Polski wznowiła w niedzielę spotkania po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Przez ponad rok próby i zajęcia odbywały się online. W niedzielę działacze zachęcali, by do Domu Polskiego dołączały nowe osoby.

"To nasze pierwsze spotkanie po ostatnim, które odbyło się pod koniec lutego 2020 roku" - powiedziała mediom szefowa Domu Polskiego Ewelina Szyszkowa. Wyjaśniła, że spotkanie po tak długiej przerwie zostało zorganizowane specjalnie dla osób młodych, grupy wiekowej od 18 do około 40 lat. Chodzi o osoby, które chcą "dołączyć do Domu Polskiego", mają "chęć nauczyć się języka polskiego", poznać polskie tradycje i "po prostu być w gronie ludzi, z którymi ma wspólne korzenie" - mówiła Szyszkowa.

"Otrzymywaliśmy dużo telefonów i listów elektronicznych z pytaniami, kiedy możemy się widzieć, spotkać się, porozmawiać, zadać pytania, dowiedzieć się, czym jest organizacja Dom Polski" - dodała.

Na spotkaniu zaprezentowano różne kierunki działalności, w którą mogą włączyć się chętne osoby. Grupa zajmująca się krajoznawstwem dba o polskie miejsca pamięci w Moskwie, odwiedza zapomniane czy porzucone groby Polaków na moskiewskich cmentarzach. Organizuje także wycieczki po polskich śladach w stolicy Rosji i prowadzi bazę internetową kościołów katolickich w Rosji.

Grupa ta, której działalność przedstawił Wadim Moskotin, prowadzi także skromną działalność wydawniczą. Przygotowywała np. katalog wystawy malarzy polonijnych i kalendarz z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Teraz zbiera wspomnienia osób, które przed trzema dekadami, gdy w Rosji zaczęły tworzyć się organizacje mniejszości narodowych i religijnych, zakładały Dom Polski.

Inna grupa, kierowana przez Lubow Makiejewą, prowadzi warsztaty twórcze i rękodzielnicze, których głównym celem jest pomoc uboższym rodzinom. Dwa razy w roku wyroby, które przez cały rok powstają na warsztatach, oferowane są na jarmarkach charytatywnych. W czasie pandemii uczestnicy warsztatów pracowali w domu, a efekty swojej pracy podarowali seniorom należącym do Domu Polskiego. Udział w warsztatach to nie tylko możliwość nauczenia się nowych umiejętności, ale też wspólna praca i bycie razem.

Od 1996 roku działa w Moskwie zespół wokalny "Baśki". Uczestniczy on w wydarzeniach polonijnych i bierze udział w festiwalach zespołów polonijnych w Polsce. Szefowa zespołu Ludmiła Bryżko wyraziła nadzieję, że zespół będzie mógł powrócić do ćwiczeń. Pandemia wstrzymała także pracę grupy teatralnej. Kierująca nią pedagożka i śpiewaczka Roma Jadzińska-Alpert liczy, że działalność grupy wkrótce znów będzie możliwa.

Kontynuację zajęć zapowiedziała Wioletta Mackiewicz, prowadząca naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych. Uczniowie ponadto przygotowują imprezy związane z tradycjami polskimi, świętami religijnymi i patriotycznymi. W czasie pandemii brali udział w około 10 konkursach odbywających się online i wysyłali swoje prace do Polski.

Spotkanie Domu Polskiego odbyło się zgodnie z wymogami sanitarnymi: uczestnicy siedzieli w rozproszeniu, mieli założone maseczki ochronne.

Dom Polski to organizacja społeczna zrzeszająca kilkaset osób, z których część aktywnie angażuje się w bieżącą działalność, a część pojawia się rzadziej, przy okazji największych świąt.

Polacy mieszkający w Moskwie i osoby o polskich korzeniach gromadzą się także wokół katedry Niepokalanego Poczęcia NMP, głównej świątyni katolickiej w Moskwie.

Z Moskwy Anna Wróbel