Rosja: Osoby publiczne o wyroku dla Nawalnego: rozczarowanie i niesprawiedliwość

W Rosji po decyzji sądu o uwięzieniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego wiele znanych osób - artystów, celebrytów, sportowców i biznesmenów - nie powstrzymało się od publicznych komentarzy. Dominują głosy rozczarowania i zarzuty, że decyzja jest niesprawiedliwa.

Tenisista Jewgienij Kafielnikow, zdobywca złotego medalu igrzysk olimpijskich w Sydney, napisał na Twitterze, że "nawet w najgorszym śnie" nie mógł przewidzieć, że "będzie tak wstydził się za to, co dzieje się obecnie w jego ojczystym kraju".

Reżyser teatralny Iwan Wyrypajew, który już wcześniej wypowiadał się w obronie Nawalnego, nazwał werdykt "wyzwaniem rzuconym wszystkim obywatelom Rosji". "Dla mnie osobiście jest to tragiczne rozczarowanie z powodu stanu, w jakim znajduje się prawo rosyjskie, władze i obywatele Rosji" - powiedział Wyrypajew rosyjskiej redakcji BBC News. Ocenił, że zarzuty wobec Nawalnego są jawnie sfingowane. "To bardzo smutne, że mamy taki kraj. I po prostu bardzo szkoda mi Aleksieja i jego żony" - dodał reżyser.

Aktorka Aleksandra Borticz napisała na swoim Instagramie, że wyrok to "próba zastraszenia nas wszystkich". Nawiązując do słów Nawalnego w sądzie dodała: "prawdą jest jednak, że nie można wsadzić do więzienia wszystkich, całego kraju".

Aktor Maksim Witorgan ocenił, że pozbawienie Nawalnego wolności to odpowiedź na to, że opozycjonista "nie wszedł w milczącą zmowę" z organami bezpieczeństwa, pozostając za granicą, lecz powrócił do Rosji.

Piłkarz Wasilij Bieriezucki na swoim Instagramie opublikował zdjęcie policjantów ciągnących zatrzymanego mężczyznę i dodał cytat z George'a Orwella: "Jeśli chcesz wiedzieć, jaka będzie przyszlość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz".

Biznesmen Fiodor Owczynnikow napisał na swoim Facebooku, że "biznes milczy, dlatego, że ma coś do stracenia i boi się powiedzieć, co myśli". Dodał następnie: "ale tak żyć jest przykro, dlatego ja powiem: to, co się dzieje jest absolutnym bezprawiem i natrząsaniem się z wymiaru sprawiedliwości".

Inny przedsiębiorca, współzałożyciel portalu Sports.ru Dmitrij Nawosza ocenił, że uwięzienie Nawalnego "wpłynie negatywnie na klimat biznesowy" w Rosji. "Ogółem trudno wyobrazić sobie prywatną firmę, której po tym, co się wydarzyło będzie się żyło lepiej, a nie gorzej" - zauważył.

Nie brak głosów popierających decyzję sądu, choć płyną one głównie z kręgów zbliżonych do władz. Szefowa państwowej telewizji RT Margarita Simonjan napisała na swoim Twitterze: "No cóż, q.e.d." (skrót od łacińskiego zwrotu quod erat demonstrandum, "co było do udowodnienia" - PAP). W ten sam sposób Simonjan komentowała wcześniej wyroki dla uczestników protestów w Moskwie w 2019 roku.

Na Twitterze telewizji RT ukazał się we wtorek jeszcze przed ogłoszeniem wyroku link sugerujący, że Nawalny został skazany na 2,5 roku więzienia.

Z Moskwy Anna Wróbel