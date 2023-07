Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Jewgienija Krawczuk w rozmowie z WNP.PL zaznaczyła, że inwazja Rosji na Ukrainę otworzyła przed Kijowem "okno możliwości" w procesie integracji europejskiej.

Jakie są najistotniejsze kroki dla Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej na obecnym etapie?

- Mamy nadzieję, że w grudniu otrzymamy polityczną decyzję Unii Europejskiej o rozpoczęciu procesu negocjacji akcesyjnych. Wcześniej parlament, rząd i inne odpowiedzialne organy muszą zakończyć prace nad siedmioma krokami, które zostały wprowadzone przez Komisję Europejską.

Udało nam się zrealizować jak dotąd 2 z 7 kroków, na co zwróciła uwagę Komisja Europejska już w maju tego roku. Są to reformy sądownictwa i mediów.

W pozostałych 5 obszarach, jak wspomniano w ocenie Komisji Europejskiej, nastąpiła znaczna poprawa, ale wciąż niektóre przepisy muszą zostać przyjęte, a wśród nich można wymienić m.in. dokończenie reformy Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że jesteśmy blisko tego, żeby przegłosować ten projekt w pierwszym czytaniu.

Nadal pozostają jednak do rozstrzygnięcia pewne poprawki, które powstały w wyniku oceny Komisji Weneckiej, ale myślę, że uporamy się szybko z ich uwzględnieniem. Duża część z nich dotyczyła kwestii związanych z działaniami zapobiegającymi korupcji.

Ta infrastruktura antykorupcyjna już istnieje i działa na Ukrainie. Mamy specjalne antykorupcyjne agencje krajowe, m.in. Narodowe Biuro Antykorupcyjne (NABU), SAP (Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna), które zajmują się sprawami korupcyjnymi. Myślę, że powinno zostać przyjętych więcej przepisów w celu wzmocnienia tych instytucji.

Pracujemy również nad ustawodawstwem dotyczącym mniejszości narodowych, przyjęliśmy pewne poprawki, które nie spotkały się z aprobatą Komisji Weneckiej. Uważamy, że wynika to z pewnego niezrozumienia realiów wojennych na Ukrainie. Pracujemy nad tym, ale mamy również nadzieję, że takie kraje jak Węgry nie wykorzystają tego punktu jako swoistej dźwigni, która służy do blokowania unijnych aspiracji Ukrainy.

Ma pani na myśli kwestię mniejszości węgierskiej w regionie Zakarpacia na Ukrainie?

- Tak, Węgry starają się przedstawić tę sprawę jako zagrożenie dla swojej mniejszości na Ukrainie, ale dla Ukraińców niezależnie od ich etniczności największym niebezpieczeństwem jest wojna.

Na Zakarpaciu istnieje prawie 100 szkół, które prowadzą naukę w języku węgierskim. Z naszej perspektywy ważne jest również to, żeby uczniowie tych szkół znali język ukraiński, co w przyszłości umożliwiłoby im podjęcie studiów na uniwersytetach ukraińskich, a nie wyłącznie węgierskich.

Wspieramy oczywiście naukę języka ojczystego, którym jest węgierski w przypadku wielu rodzin na Zakarpaciu, ale jednocześnie stoimy na stanowisku, że dzieci powinny znać również język państwowy, którym jest ukraiński. Z kolei na Węgrzech pomimo dużego napływu migracji wojennej z Ukrainy nie powstała żadna szkoła, gdzie dzieci mogłyby się uczyć ukraińskiego.

Niestety, Węgry wykorzystują instrumentalnie kwestie związane z mniejszościami, żeby blokować proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Budapeszt ponadto blokuje również pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz sankcje nakładane na Rosję. Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska zrozumiała ten mechanizm.

Ukraina potrzebuje integracji europejskiej, żeby zreformować kraj. Jednakże w czasie prowadzenia działań wojennych ten proces wydaje się bardzo skomplikowany. Czy Kijów nie znajduje się w pewnej pułapce? Z jednej strony musi reformować kraj, żeby spełnić warunki Brukseli, a z drugiej strony prowadzić działania wojenne, które mogą łamać pewne standardy.

- To nie jest pułapka, Ukraina robi to, co musi zrobić, aby wejść do Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o tym, że potrzebujemy reform, to oczywiście robimy to nie tylko dlatego, że chcemy wejść do Unii Europejskiej, ale wynika to również z potrzeb naszych inwestorów, którzy chcą mieć komfort działania w oparciu o zaufanie np. do ukraińskich sądów.

Inwazja Rosji na Ukrainę wzmocniła dialog Kijowa z Brukselą. Kijów broni wartości europejskich

Kiedy rozmawiałam z parlamentarzystami z innych krajów, to słyszałam bardzo pozytywne opinie w kwestii tempa wprowadzania reform w kraju. Niektóre z nich potrzebowały jedynie roku na wprowadzenie, kiedy w innych państwach ich wprowadzanie zajmowało lata. Jesteśmy bardzo zmotywowani, ponieważ ponad 90 proc. Ukraińców deklaruje, że chce przystąpić do Unii Europejskiej. To oznacza, że moi wyborcy będą mnie rozliczać z działań prowadzonych przez parlament nad ustawodawstwem związanym z procesem integracji europejskiej.

Ta praca jednak nie rozpoczęła się w 2022 r., ale trwa już od podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE w 2015 r. Od tego czasu zamknęliśmy już 70 proc. całego procesu legislacyjnego związanego z tym porozumieniem.

Jakkolwiek może to zabrzmieć dziwnie, ale inwazja Rosji na pełną skalę w 2022 r. dała nam okno możliwości w sprawie zacieśnienia relacji z Unią Europejską, która chce nam pomóc. Ta postawa UE wynika z tego, że my bronimy wartości europejskich. Ponadto udało nam się pokonać wiele ograniczeń związanych z biurokracją, które do tej pory blokowały wiele reform. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że w tym procesie musimy uważać na utrzymywanie odpowiednich standardów.

Mołdawia jest kolejnym państwem z regionu, które deklaruje chęć przystąpienia do UE. Czy współpracujecie z Kiszyniowem w sprawach związanych z integracją europejską?



- Myślę, że jesteśmy o wiele kroków przed Kiszyniowem. Mołdawia otrzymała „szczęśliwy bilet”, aby złożyć wniosek w sprawie otrzymania statusu kandydata do UE razem z Ukrainą, ponieważ gdyby występowała sama, na pewno nie otrzymałaby tej oferty.