Rosja: Parlamentarzyści: Moskwa nie jest zainteresowana destabilizacją Białorusi

Rosja nie jest zainteresowana destabilizacją na Białorusi, lecz jest jej najbliższą sojuszniczką - zapewnili w środę rosyjscy parlamentarzyści, komentując doniesienia o zatrzymaniu pod Mińskiem grupy obywateli Rosji należących do tzw. prywatnej firmy wojskowej.

Jako "nadzwyczaj nieprawdopodobne" ocenił doniesienia z Mińska deputowany Leonid Kałasznikow, szef komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw w niższej izbie parlamentu, Dumie Państwowej. "To absolutnie nie leży w interesach Rosji i Rosja nigdy nie angażuje się w tego rodzaju gry" - oświadczył.

W wyższej izbie parlamentu, Radzie Federacji, wiceszef komisji spraw zagranicznych Władimir Dżabarow zapewnił, że Rosja jest najbliższą sojuszniczką Białorusi.

Są to pierwsze oficjalne reakcje w Rosji na informacje o zatrzymaniu pod Mińskiem grupy Rosjan.

Niektórzy z zatrzymanych brali udział w konflikcie w Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów - podał petersburski portal Fontanka.ru. Zidentyfikował on, w szczególności, dwóch mężczyzn pochodzących z Doniecka i dwóch pochodzących, odpowiednio, ze Słowiańska i Makijiwki w Donbasie. 39-letni Igor Szełomiencew pochodzi z Ułan-Ude w republice Buriacji, regionu Federacji Rosyjskiej, a jego rówieśnik Tahir Bachtigarajew - z Permu - relacjonuje Fontanka.ru.

Niezależne Radio Swoboda ocenia, że zatrzymani mieli jechać do Sudanu - według rozgłośni na kadrach pokazanych przez telewizję białoruską można zidentyfikować sudańskie banknoty.

Media w Rosji przychylają się do oceny, że najemnicy na Białorusi pojawili się po to, by wyjechać z niej do innego rejonu świata, np. Afryki, z którą wcześniej wiązano aktywność rosyjskich prywatnych firm wojskowych.

Z Moskwy Anna Wróbel