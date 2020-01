Rosja: Parlamentarzyści zarzucają kłamstwo historyczne wiceszefowi polskiego MSZ

Zarzutami o kłamstwa historyczne i rusofobię zareagowali przedstawiciele parlamentu Rosji na wypowiedzi wiceszefa polskiego MSZ Pawła Jabłońskiego, który w piątek powiedział, że 17 stycznia 1945 roku nastąpiło nie wyzwolenie Warszawy, a przyniesienie niewoli.

Szef komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Leonid Słucki określił tę wypowiedź jako "rusofobię, niewdzięczność i kłamstwo historyczne" i zarzucił władzom polskim "amnezję".

Zdaniem Słuckiego Armia Czerwona "nie tylko przyniosła wolność", ale również uratowała życie przyszłych pokoleń Polaków. "ZSRR pomagał w odbudowaniu zrujnowanej w wyniku wojny polskiej gospodarki" - zauważył deputowany.

Również Oleg Morozow z wyższej izby parlamentu Rosji, Rady Federacji, oświadczył, że gospodarka powojennej Polski "odrodziła się dzięki ZSRR". Stanowisko wiceszefa polskiego MSZ Morozow nazwał "typowym przykładem kłamstwa historycznego" i "próbą pisania historii na nowo, przez wzgląd na obecne nastroje antyrosyjskie dominujące w polskich elitach".

Wiceprzewodniczący Dumy Piotr Tołstoj oznajmił, że ostatnie wypowiedzi polskich polityków wywołują zdumienie i oburzenie oraz że przedstawicieli polskich władz ogarnęła "rusofobiczna histeria i ignorancja historyczna". "Pozostaje nam tylko jedno: pamiętanie i czczenie własnej historii, przeciwstawianie się wszelkimi siłami pisaniu jej na nowo, bronienie naszej pamięci historycznej na wszelkich forach międzynarodowych" - powiedział Tołstoj.

Wiceszef MSZ RP Paweł Jabłoński powiedział w piątek na briefingu po uroczystości upamiętnienia aresztowania przez radzieckie NKWD szwedzkiego przedsiębiorcy i dyplomaty Raoula Wallenberga, że obecnie coraz częściej mamy do czynienia z próbą zakłamywania historii. "17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wkroczyła do Warszawy zrujnowanej po Powstaniu Warszawskim, kiedy to Armia Czerwona stała i patrzyła z drugiego brzegu Wisły na to, jak Warszawa jest niszczona. To nie było wyzwolenie, to było przyniesienie nowej niewoli komunistycznej i o tym musimy pamiętać, szanując oczywiście indywidualnych żołnierzy" - mówił wiceminister.

W piątek wieczorem 17 stycznia w Moskwie odbędą się obchody określane przez organizatorów jako "75. rocznica wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną" podczas II wojny światowej. W stolicy Rosji zaplanowano pokaz fajerwerków i artyleryjskie salwy honorowe.

Z Moskwy Anna Wróbel